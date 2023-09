MONTAGNA VDA: COL LAZOUNEY - GABY

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GABY.

COL LAZOUNEY

Percorso che segue il tracciato del Tor des Géants.

Nella prima parte si segue una bella mulattiera lastricata per poi raggiungere, dopo un tratto più ripido, l'ampia conca finale.

Dal colle ci si affaccia sull'ampio vallone del Loo che scende a Gressoney-Saint-Jean.

In alternativa al ritorno dallo stesso percorso è possibile percorrere un anello.

Appena sotto al colle si segue l'alta via sino a raggiungere il Col della Mologna per poi scendere lungo il sentiero che riporta ai due ponti sotto a Schtovela dove si riprende il sentiero del mattino, dopo il primo tratto di traversata, a cinque minuti sulla sinistra si può vedere il lago di Suckie.

