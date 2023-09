Calgaro presenta l'intensa attività di 50&più VdA a favore dei 1300 iscritti

50&Più è un sistema associativo e di servizi, emanato da Confcommercio, attento a tutto ciò che può migliorare la qualità della vita delle persone, nel loro rapporto con gli enti e le istituzioni locali e nazionali, nella ricerca di idee, soluzioni, opportunità per vivere pienamente ogni età.

Presente su tutto il territorio nazionale, il Sistema offre un ventaglio di proposte e di servizi che rispondono alle esigenze dei cittadini in materia di previdenza, fisco, ma anche cultura e tempo libero.

50&Più è un sistema unico in Italia, da oltre 50 anni si impegna per lo sviluppo culturale, la rappresentanza sindacale, la valorizzazione degli over 50.

Si impegna per costruire una società in cui tutti possano vivere pienamente e dare il proprio contributo allo sviluppo sociale.