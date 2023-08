Pays d'Aoste Souverain: Raddoppio traforo M.Bianco soluzione logica

Storicamente la Vallée d’Aoste è stata un carrefour d’Europa, un luogo d’incontro e di collegamento tra Popoli Fratelli e importante via di commercio. Nel 1957, con mezzi e tecnologie ben diverse da quelle dei giorni nostri, sono iniziati i lavori del tunnel del Monte Bianco e nel 1965 fu inaugurato.

Risulta quindi ovvio che ai giorni nostri, oltre ad una immediata manutenzione della struttura, sarebbe indispensabile garantire una migliore offerta per il libero passaggio di merci e persone e per un accesso più semplice e concorrenziale delle nostre località turistiche. Il raddoppio dovrebbe essere un’opera possibile rappresentando la soluzione più logica e funzionale. Tale scelta non può essere condizionata da decisioni prese a Roma o a Parigi, a centinaia di chilometri di distanza, da persone completamente estranee alla realtà montana e alla storia della Vallée d’Aoste o della Savoie.

Se è già indispensabile attualmente, è assolutamente prioritario trovare una soluzione per la viabilità verso il Tunnel del Monte Bianco, rispettosa dell’ambiente e della realtà economiche e sociali della Valdigne.

Historiquement la Vallée d'Aoste a été un carrefour de l'Europe, un lieu de rencontre et de lien entre les Peuples Frères et une route commerciale importante. En 1957, avec des moyens et des technologies très différents de ceux d'aujourd'hui, débutent les travaux du tunnel du Mont Blanc et en 1965, il est inauguré. Il est donc évident qu'aujourd'hui, outre l'entretien immédiat de l'ouvrage, il serait indispensable de garantir une meilleure offre de libre passage des marchandises et des personnes et un accès plus simple et donc plus compétitif à nos stations touristiques. Le doublement devrait être un travail possible et représenter la solution la plus logique et la plus fonctionnelle. Ce choix ne peut être conditionné par des décisions prises à Rome ou à Paris, à des centaines de kilomètres de là, par des personnes totalement étrangères à la réalité montagnarde et à l'histoire de la Vallée d'Aoste ou de la Savoie. Compte tenu de tout ce qui précède, si cela est déjà indispensable pour le moment, il est une priorité absolue de trouver une solution pour la viabilité du Tunnel du Mont Blanc, respectueuse de l'environnement et des réalités économiques et sociales de la Valdigne.