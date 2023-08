“Viva gli anziani”: un congresso a Cuba dedicato ai senior

Il movimento internazionale “Viva gli anziani” accende l’attenzione sull’importanza del ruolo dei senior nella società organizzando un congresso a Cuba con tappe nei diversi teatri della città di Santiago. L’appuntamento ha coinvolto circa 200 over 65.

Un congresso a Cuba dedicato ai senior: i temi

Durante queste occasioni di incontro, è stato possibile dibattere sul recupero delle capacità dell’età adulta per favorire una silver economy, con la possibilità di ottenere un sostegno economico attraverso la produzione artigianale e la medicina tradizionale, oltre a ribadire l’importanza dello scambio intergenerazionale e del sostegno reciproco fra giovani e anziani.

I dati demografici

A Cuba gli over 60 rappresentano il 18,3% della popolazione e nel 2025 questa percentuale potrebbe raggiungere il 25%. In pratica, un quarto del totale dei residenti. Mentre nel 2050, con l’attuale tendenza, si arriverebbe al 36%.

L’inizio del processo di invecchiamento per Cuba si colloca negli anni Settanta: nel 1978 in particolare la popolazione over 60 superava il 10%. Attualmente l’aspettativa di vita alla nascita è di 81 anni per le donne e 77 per gli uomini. Inoltre, nel Paese, i centenari presenti sono più di 3.800.

Le misure del Governo

Il Governo cubano ha previsto un programma per i senior con il rinforzo del sistema sanitario primario, ma anche della rete dei “Circoli de abuelos” e delle “Case de abuelos”. I Circoli sono stati avviati negli anni Ottanta come strumento di supporto nei quartieri, che si basa sulle azioni di volontariato dei partecipanti che organizzano eventi, gite, ma forniscono anche servizi di assistenza.

Le Case lavorano invece con personale specializzato e hanno un proprio amministratore e offrono servizi sanitari e di sostegno anche domiciliare. Secondo i dati del Ministero della Sanità, i circoli sono oltre 16 mila e le case circa 300. Proprio attraverso queste reti il Governo è riuscito a garantire assistenza anche durante la pandemia

La pensione

A Cuba l’età pensionabile è stata aumentata progressivamente da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne. La legge sulle pensioni prevede che i senior possano continuare a svolgere un lavoro a più bassa intensità. E possono farlo anche perché i sussidi sono insufficienti a garantire un pieno sostegno alla persona.