MONTAGNA VDA: VALLONE DELLA MOILLAZ - Donnas

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani.

progetto Monterosa Outdoor è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP. Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a DONNAS

VALLONE DELLA MOILLAZ

L’isolato vallone della Moillaz merita sicuramente una visita.

La bella mulattiera risale il fondovalle in un ambiente boscoso sino a raggiungere il lungo pianoro.

Il piano è attraversato da un torrentello che crea delle belle anse durante il suo percorso, l’ambiente isolato garantisce un’immersione completa nella natura.

Eventualmente è possibile proseguire lungo il tracciato dell’alta via n. 1 sino al Col Pousseuil.

