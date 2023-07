TRE DONNE LEGATE AD UN LIBRO

Tre donne legate da una grande passione “la poesia” e una bella coincidenza, lo stesso nome che li unisce “Maria”. Una grande sensibilità spirituale e religiosa tra i versi delle poetesse Vivino e Priano rallegrati dai disegni di Maria Serena.

La raccolta, edita da “Alphabeto Raineri Vivaldelli editori Torino”, è stata composta a quattro mani dall’autrice Maria Teresa Vivino, poetessa di Bardonecchia, con Maria Rosa Priano, poetessa torinese.

La Priano ha già all’attivo un’opera a più mani “I colori delle donne” pubblicato con lo stesso editore. ‘’L’idea di un nuovo libro della Priano nasce proprio da quella prima collaborazione in cui ha contribuito con i suoi versi a un libro scritto con altre autrici.

Maria Rosa, figlia di un pittore, ha trovato molto sollievo dall’avere con sé i quadri di suo papà: “‘Mi hanno fatto molta compagnia da quando non c’è più e ora voglio realizzare qualcosa che possa fare compagnia un domani a mia figlia Serena, io non dipingo e allora ho utilizzato la penna, pubblicando una raccolta con la mia amica Maria Teresa, con cui condividiamo la passione per la poesia”.

Maria Serena Vassiadis, ha illustrato il libro e così si è espressa: "La collaborazione tra poesia e illustrazione, permette di accompagnare il lettore tra le emozioni suscitate sia con i versi che con le immagini, rendendo gli uni e le altre legati nella propria forza comunicativa".

Vivino conclude dicendo: “Sono trascorsi 18 anni dalla pubblicazione del mio primo libro, ma il viaggio della poesia e della scrittura non si ferma. Qualcuno mi ha detto di non smettere mai di scrivere, e in effetti per i poeti è così … la “parola” ti cerca, non smette mai di cercarti e quando meno te lo aspetti, ti scappa da scrivere, in treno, per strada, nei luoghi e nei momenti meno pensabili! Così oggi, abbraccio il mio nuovo libro.

Maria Teresa Vivino è all’undicesimo libro pubblicato, grazie a chi questa volta è salito sul treno della poesia con lei e cioè Maria Rosa Priano, poetessa torinese di grande sensibilità e Maria Serena Vassiadis, sua figlia, che ha illustrato la raccolta di poesie contenute nel libro! Ma con loro, in questo viaggio, sono saliti, per profonda amicizia e stima letteraria anche i prefatori: Maurizio Bacconi, Walter Milone e Renato Riccardi, anche loro poeti.

La casa editrice Raineri Vivaldelli è nata per "dare voce a chi voce non ha", seguendo le orme dell'editore "ideale" Piero Gobetti". Così è nato un libro di racconti tratto dal corso di scrittura autobiografica nell'ambito dell'attività di "spazio donne" della cascina Roccafranca di Torino.

Da questa realtà sono nate o hanno trovato voce diverse scrittrici e adesso anche una poetessa Maria Rosa Priano che a sua volta ha "raccolto" Maria Teresa Vivino, grazie anche alla collaboratrice e giovane illustratrice: Serena Vassiadis.

Così è nato "La vita nell'armadio" con loro grande soddisfazione.