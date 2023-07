Un convegno dedicato all’amministrazione condivisa tra terzo settore e P.A.

Rafforzare le conoscenze e promuovere il confronto sulle prassi di “amministrazione condivisa” tra le realtà del Terzo settore e la Pubblica Amministrazione così come disciplinate nel nuovo Codice del Terzo settore. E’, in sintesi, l’obiettivo del convegno “I nuovi scenari dell’amministrazione condivisa. Terzo settore e Pubblica amministrazione a confronto per lo sviluppo della comunità” in programma giovedì 20 luglio con inizio alle 16.30 presso la sede del CSV di Aosta.

Organizzato nell’ambito dell’accordo di coprogettazione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Odv e la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, a valere sui finanziamenti assegnati nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto dall’Amministrazione regionale con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’incontro vuole essere un’occasione di confronto e approfondimento sulle più recenti evoluzioni degli istituti della co-programmazione e della co-progettazione in Italia, con uno sguardo rivolto anche a importanti esperienze locali.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Claudio Latino, Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Odv, di Elena Cattelino, Università della Valle d’Aosta, di Riccardo Jacquemod, portavoce del Forum del Terzo settore Valle d’Aosta, di Pietro Passerin d’Entrèves, Presidente Fondazione comunitaria della Vda e dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta Carlo Marzi. A presiedere sarà Patrik Vesan, docente di Politiche sociali e del lavoro presso l’Università della Valle d’Aosta.



Seguirà una tavola rotonda in cui i due istituti della co-programmazione e co-progettazione saranno sviscerati in una prospettiva nazionale grazie agli interventi di Luigi Bobba, Presidente Fondazione Terzjus, Alessandro Lombardi, Direttore generale del Terzo Settore e responsabilità generale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Chiara Tommasini, Presidente CSV net, il coordinamento nazionale dei centri di servizio in Italia, e Luciano Gallo, Referente del Terzo settore per Anci Emilia-Romagna.



Alle prassi, alle normative e più in generale alle esperienze a livello locale è dedicata l’ultima sessione del convegno in cui si confronteranno Vitaliano Vitali, Coordinatore del Dipartimento politiche sociali della Regione Valle d’Aosta, Katia Zanello, funzionaria del Dipartimento politiche sociali, referente del Piano di Zona regionale, Anna Lisa Lelli, della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza della Regione Umbria e Marco Cau, project manager e co-ideatore e facilitatore del procedimento di co-programmazione del Piano Sociale di Zona 2021-2023, Distretto sociale di Pavia.



Il convegno, aperto a tutti, si rivolge in particolare al sistema del Terzo settore valdostano, con un’attenzione specifica per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, e alle pubbliche amministrazioni locali.