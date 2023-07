Quando parliamo di fare un piccolo trasloco, praticamente ci stiamo riferendo a quelle operazioni che riguardano spostare degli oggetti, effetti personali, arredi comprensivi di mobili che spesso possono essere ingombranti ma non in questo caso, perché si parla di piccoli traslochi però su una scala più ridotta rispetto ad un classico trasloco tradizionale.

Infatti se dovessimo fare un'analisi delle principali caratteristiche che contraddistinguono l'organizzazione di un piccolo trasloco Intanto come dicevamo il volume delle cose da spostare è molto inferiore per quanto riguarda la merce rispetto a un classico trasloco, e questa è già una cosa importante.

Di conseguenza anche i tempi saranno molto più rapidi e in genere un intervento può richiedere qualche ora o al massimo qualche giorno, e anche il budget sarà più limitato perché ci sono meno cose da spostare si perde meno tempo, e quindi il servizio diciamo scende ai minimi termini.

E soprattutto perché come accennavamo la quantità di mobili è ridotta o anche cassettiere ed effetti personali da spostare e quindi i servizi di svuotamento e riempimento stanze diventano molto più semplice e molto più gestibile.

Per questo l'organizzazione di un piccolo trasloco è adatta a quelle persone che devono spostare poche cose dopo una convivenza e che devono cambiare casa, ma trasferendo pocho arredi perché magari nella casa dove vanno è già completamente arredata per fare un esempio.

O magari se anche abbiamo bisogno di mobili non porteremo quelli della vecchia casa ma li compreremo successivamente con i soldi che abbiamo risparmiato perché non le abbiamo traslocati, perché è chiaro che altrimenti avremmo dovuto organizzare un trasloco tradizionale e avremmo speso molto di più, e quindi molte persone preferiscono approfittarne per comprare mobili nuovi.

Anche perché i mobili che hanno in casa vecchia possono anche decidere di venderli in qualche mercatino off-line oppure online e anzi quei soldi che ci guadagnano di questa rivendita li possono investire proprio per pagare questa impresa che si occupa di organizzare piccoli traslochi.

Non bisogna sottovalutare le varie fasi che riguardano l’organizzazione di un piccolo trasloco

Anche se parliamo di piccolo trasloco non vuol dire che parliamo di una cosa di poco importanza ed ecco perché nel titolo di questa seconda parte affermavamo che vanno prese in considerazione le varie fasi dello stesso.

Ed una fase per esempio che può essere molto importante riguarda quella degli imballaggi e quindi scegliere insieme all'impresa in questione quali sono gli imballaggi più adeguati per esempio per quanto riguarda i vari scatoloni in base a quello che vogliamo spostare.

Anche perché è vero che magari ci sono meno cose da spostare rispetto a un trasloco tradizionale ma ci potrebbero essere alcune molto delicate che non vogliamo assolutamente che si rompano, e quindi su queste questioni dobbiamo stare molto attenti.

Così come dobbiamo essere in grado anche di scegliere un'impresa in questo ambito soprattutto se viviamo in una città dove ce ne stanno tante, e quindi fare una prima scrematura in base al budget che abbiamo stanziato.