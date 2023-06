Quando parliamo di risparmio energetico e caldaie Vaillant inevitabilmente parliamo di un argomento che interessa molte persone e sono molte le persone che hanno in casa una caldaia e sono molte che hanno scelto la Vaillant proprio perché tra le altre cose garantisce delle ottime performance, per quanto riguarda il risparmio energetico appunto.

Intanto dobbiamo dire quando parliamo di risparmio energetico semplicemente parliamo di bollette più basse tutto l'anno e diciamo tutto l'anno proprio perché come tutti sappiamo quando compriamo una caldaia la compriamo non solo per i mesi invernali per riscaldarci, ma la compriamo perché ci serve tutto l'anno anche per avere acqua calda sanitaria per farsi una doccia per esempio calda.

Ed ecco perché giustamente una famiglia ben sapendo che con una caldaia risolve due problemi e ben sapendo che comunque il suo acquisto riguarda un investimento a medio e a lungo termine vuole puntare su queste aziende come la Vaillant che gli garantiscono tante cose.

Intanto garantiscono appunto quello di cui stiamo parlando in questo articolo e cioè il risparmio energetico e già questo significa risparmiare tanti soldi ogni anno e se pensiamo che una caldaia può durare anche 15-20 anni, l'investimento lo recuperiamo subito con questi risparmi.

Ma poi soprattutto puntano a delle aziende come la Vaillant perché sanno che già a partire dall'installazione e dalla successiva prima accensione e collaudo avranno al loro fianco dei tecnici caldaisti di tutto rispetto che li supporteranno in tutto il ciclo di vita della caldaia.

Ciclo di vita che come dicevamo sopra può essere anche abbastanza lungo teoricamente sempre che poi dobbiamo essere noi a contattare questi tecnici sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che sono obbligatori per legge.

E comunque servono per fare un check-up della caldaia per capire che tutte le componenti non siano a posto, e non ce ne sia qualcuna usurata che va sostituita prima che sia troppo tardi, e questa è una cosa importante anche per quanto riguarda il risparmio energetico appunto.

Se vogliamo ottenere un risparmio energetico con la nostra caldaia dobbiamo prenderci cura della stessa

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se vogliamo ottenere un risparmio energetico con la nostra caldaia della Vaillant non dobbiamo cullarci sugli allori, ma dobbiamo sempre tenere sotto controllo e monitoraggio grazie all'aiuto dei tecnici caldaisti di questa meravigliosa azienda

Tecnici che saranno sempre al nostro fianco per darci una mano come possono anche per esempio con dei consigli a distanza per telefono sulle varie funzioni della caldaia, visto che i nuovi modelli ancora più di quelli precedenti hanno molte funzioni tecnologiche che giustamente dobbiamo sfruttare al meglio.

Oltre al fatto che questi tecnici caldaisti potranno darci una mano anche quando decidiamo di sostituire la nostra caldaia perché magari vengono a fare un intervento di riparazione e ci dicono che non ne vale la pena per quello che spenderemo e per quanto vale la caldaia, e a quel punto ci possono consigliare dei modelli della stessa azienda.