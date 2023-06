Giungerà alla ottava edizione, venerdì 9 giugno 2023, “La Lunga Notte delle Chiese”, una giornata in cui i luoghi di culto delle nostre città si animano di iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità.

Nata nel 2016, in poco tempo ha avuto una notevole crescita, raccogliendo anno dopo anno numerosissime adesioni. Nel 2022, ultima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 120 diocesi italiane, 150 chiese e poi la Comunità Valdese Metodista e la Chiesa Protestante. Oltre 40.000 persone hanno preso parte alle moltissime iniziative organizzate. E ora si riparte!



Il 9 giugno prossimo saranno molte le chiese e le città a partecipare, da tutta Italia. Si comporrà una giornata di concerti, esibizioni artistiche, visite museali, iniziative per i bambini, testimonianze, riflessioni, e tanto altro. Un mosaico di esperienze da vivere insieme come comunità.

E come in ogni edizione a condurci in questa giornata sarà un Tema comune che nasce grazie ai numerosi spunti che arrivano ogni anno dalle Diocesi. In particolar modo uno ne è emerso quest’anno, che ci ha dato l'impressione di raccogliere al suo interno diverse declinazioni, diverse sensibilità, che riflettono i tempi incerti in cui viviamo.

Il tema ufficiale dell’ottava edizione è incentrato attorno ad un interrogativo, ad una ricerca: "DOVE SEI ?" . Appare chiaro il soggetto a cui è rivolta la domanda. In un momento storico difficilmente interpretabile come quello che stiamo vivendo, siamo convinti che possa far emergere profonde riflessioni !

Stefano Casagrande, coordinatore dell’evento commenta così: “E’ sorprendente come la Lunga Notte delle Chiese continui questo suo cammino di crescita. E’ una rete che ogni anno si allarga, abbracciando numerose nuove partecipazioni, sono infatti moltissime le comunità che ogni anno scoprono l’iniziativa e decidono di aderire gettando un seme che edizione dopo edizione cresce.

E’ un’occasione imperdibile per scoprire / riscoprire i luoghi di culto delle nostre città in una veste sicuramente originale. Ad esempio in questa giornata vengono spesso aperte piccole chiesette, solitamente chiuse durante l’anno, che celano al loro interno tesori d’arte, di bellezza, e che raccontano la storia della comunità in cui sono state costruite.

Dalle grandi Basiliche, ai santuari, alle piccole parrocchie di comunità, le partecipazioni sono incredibilmente eterogenee, è questa la vera forza della Lunga Notte: tutti possono unirsi, in quanto è un evento ecumenico.

Anche quest’anno Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali) è lieta di sostenere, attraverso la propria Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore, “La Lunga Notte delle Chiese”. Grazie alla sinergia che si è da subito creata con i promotori dell’iniziativa, la Società prosegue e rafforza il suo cammino a fianco di realtà impegnate nella valorizzazione e nella salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico dei luoghi di culto. Promuovendo, al contempo, una rinnovata attenzione nel gestire e prevenire i possibili rischi a cui sono esposti monumenti, opere ed edifici anche grazie all’expertise di ARTE Generali.

La lunga notte delle chiese - venerdì 9 giugno 2023

Le iniziative in Diocesi di Aosta

Aosta, Chiese di Saint-Martin-de-Corléans, ore 21.30

Percorso di arte e musica attraverso le due chiese di Saint-Martin de Corléans alla riscoperta della vita di San Martino. Inizio davanti alla chiesetta antica, visita dell’interno, lettura della storia della vita di San Martino e della “regola della carità” tratta dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46); trasferimento nella chiesa nuova, illustrazione delle icone in essa custodite accompagnata da canti e musica. Al termine la chiesa rimarrà aperta tutta la notte per l’Adorazione Eucaristica.

Saint-Vincent, Chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ore 20.30

Conferenza di don Paolo Papone dal titolo “Adamo dove sei?”

A seguire due turni di visita al sito archeologico:

ore 21.15 primo turno

ore 22.00 secondo turno

Villeneuve, Antica Chiesa di Santa Maria, ore 20.30

Concerto del coro della scuola secondaria Maria Ida Viglino di Villeneuve nell’antica e suggestiva chiesa di Santa Maria all’interno dell’area cimiteriale. Segue la visita della chiesa.