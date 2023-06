Almanach de mardi 6 juin saint Claude

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 6 giugno

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazionedei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Seminario Maggiore - ore 18.00-20.00

Partecipazione alla riunione del Coordinamento degli Uffici pastorali diocesani

Giovedì 8 giugno

Pianezza - ore 10.00

Incontro della C.E.P. con il Nunzio Apostolico in Italia

Cattedrale - ore 18.00

Incontro con il Tavolo nazionale degli Osservatorii di Caritas Italiana

Venerdì 9 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Maggiore - ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Sabato 10 giugno

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 18.00

S. Cresime per le parrocchie di Châtillon e Pontey

Domenica 11 giugno

Chiesa parrocchiale di Montjovet - ore 10.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Issogne - ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Issogne e Champdepraz

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa e processione cittadina per la Solennità del Corpus Domini

Lunedì 12 giugno

Seminario Maggiore - ore 9.30-13.30

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 13 giugno

Seminario Maggiore - mattino

Riunione conclusiva di mandato della Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 15 giugno

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Bernardo con le Guide alpine e i Maestri di scinel centenario della sua proclamazione a Patrono degli abitanti delle Alpi e degli alpinisti

Cattedrale - ore 19.00

Inaugurazione della Mostra dedicata a San Bernardo

Venerdì 16 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 17 giugno

Chiesa parrocchiale di Arnad - ore 15.00

S. Cresime

Aosta, Santuario dell’Immacolata - 0re 18.30

S. Messa con il Movimento dei Focolarini per il centenario della nascita di Chiara Lubich

Domenica 18 giugno

Chiesa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Saint-Anselme e di Saint-Victor

Lunedì 19 e Martedì 20 giugno

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 22 giugno

Perloz, Eremo - ore 16.00

Incontro con le Suore Eremite

a seguire Santa Messa

Venerdì 23 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Martedì 27 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze





LE MESSAGER RICORDA saint Claude

La Chiesa celebra San Norberto di Magdeburgo Vescovo

San Norberto è il fondatore, nel 1121, di un antico ordine monastico, che però si dedicò anche all'evangelizzazione "ad extra", anticipando così l'avvento degli ordini mendicanti: i Premostratensi. Il nome viene dalla valle francese di Prémontré, nei pressi di Laon, dove il santo si era fermato insieme ad alcuni compagni. Norberto era nato a Xanten, in Germania, tra il 1080 e il 1085. Fece vita mondana, ma poi un evento lo sconvolse e lo indusse a cambiare. Un fulmine gli cadde vicino, per fortuna solo tramortendolo. Divenne prete, fondò l'ordine - che presto si diffuse in Europa e anche in Palestina - dal 1126 fu vescovo di Magdeburgo. Morì nel 1134 ed è santo dal 1582.

Il sole sorge alle ore 5,43 e tramonta alle ore 21,15.

“La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. “Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri” (Papa Francesco)