Consiglio Comunale Châtillon

Il Consiglio comunale di Châtillon, martedì 30 maggio 2023, si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione e il presidente Claudio Obert ha proposto che ogni membro del Consiglio doni 150 euro alle persone che sono state danneggiate. La minoranza ha condiviso l’iniziativa, affermando che l’avrebbe proposta essa stessa.

Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, i consiglieri hanno esaminato e approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022. L’assessore Elsa Frutaz ha riferito che gli Uffici hanno effettuato un lavoro minuzioso nel recupero dei crediti e nel riaccertamento dei residui. La riscossione dei tributi è stata accelerata incaricando una ditta esterna e ha permesso di recuperare 307.721 euro, che contribuiscono a comporre l’avanzo di amministrazione, reso importante anche dalla mancata realizzazione dell’intervento sulla strada Sarassin e del parcheggio di Merlin.

L’avanzo libero di amministrazione ammonta a 1.622.403,97 euro. Frutaz ha precisato che stata effettuata una ricognizione sull’intero patrimonio edilizio, allo scopo di programmare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro necessari. L’aumento dei costi sulla realizzazione delle opere pubbliche generato dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina sarà coperto grazie all’avanzo. Ha ricordato che la struttura è in affanno per carenza di personale ma la situazione migliorerà grazie al potenziamento dell’organico e si potrà meglio gestire e controllare il territorio.

La minoranza si è astenuta, accusando la maggioranza di essere incapace di portare avanti i progetti programmati. La capogruppo di minoranza Monique Personnettaz ha espresso l’auspicio di un cambio di passo, che permetta di non rimandare le realizzazioni di anno in anno.

Il sindaco Camillo Dujany ha replicato che non di latitanza e inefficienza si tratta ma di ritardi nelle procedure dipendenti da altri Enti e comunque la nuova disciplina di gestione del bilancio impone che se non si approva un quadro economico definito le risorse debbano essere rendicontate nell’avanzo di amministrazione.

Approvata all’unanimità una modifica al Piano per le alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/25. Il sindaco ha spiegato che è necessario dare atto alle permute dei terreni con Deval in località Tour de Grange, essendo ora disponibili i frazionamenti. Sono stati inoltre costituiti tre diritti di superficie.

Approvata la prima variazione al Bilancio di previsione 2023/25 e al relativo Documento unico di programmazione semplificato. L’assessore Frutaz ha spiegato che la variazione pareggia sulla cifra di 1.883.713,17 euro. Le maggiori spese in conto capitale sono destinate alla messa in sicurezza del territorio, alla conservazione del patrimonio e all’efficientamento energetico. Saranno effettuate verifiche sugli edifici scolastici e sportivi. Saranno sostituiti i serramenti e le grate nel Distaccamento dei Vigili del fuoco. Sarà messo in efficenza l’impianto energetico del Bocciodromo. Sarà realizzata la manutenzione della strada Sarrasin. Sarà insonorizzata la sala Paolo Chasseur. Si tratta di lavori che possono essere realizzati con una tempistica adeguata.

La minoranza ha posto quesiti puntuali che hanno portato la Giunta a spiegare che: • si procederà con un’illuminazione artistica dell’orrido sottostante il ponte romano; • 46mila euro saranno spesi per il rinnovo del parco giochi nei giardini di Casa Luda; • una consulenza permetterà all’Ufficio Tributi la revisione e bonifica delle banche dati della Tari e del servizio idrico integrato; • 144mila euro saranno utilizzati per la captazione di acque in località Bertina, installando pozzi di prelievo e vasche di accumulo da utilizzare per l’alimentazione dell’acquedotto in caso di emergenza; • 123 mila euro permetteranno di costruire una camera di manovra per contenere l’apparecchiatura di purificazione dal nichel per l’acquedotto di Bellecombe, non potendo procedere a una miscelazione. L’intervento è finanziato dal Bim; • si cercherà un esperto da affiancare all’Ufficio tecnico per supportarne l’attività.

La capogruppo Personnettaz ha evidenziato che, in questa variazione, si ritrovano lavori che erano già stati inseriti in documenti precedenti. «Vigileremo che tutto quanto programmato sia realizzato», ha aggiunto il consigliere Riccardo Donazzan. Conseguentemente la minoranza ha espresso voto contrario. Il sindaco Dujany ha replicato che le tempistiche alle quali soggiace un Ente per la nuova disciplina del Bilancio non sono quelli del privato. È stato approvato (minoranza astenuta) il progetto esecutivo (unico livello) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede a sbalzo in via Martiri della Libertà, realizzato nel 2006. L’assessore Luigi Girola ha spiegato che è necessario riqualificare la struttura dal punto di vista estetico e della sicurezza, realizzando un’opera che non necessiterà più di continue manutenzioni. Il tavolato e la struttura metallica attuali saranno rimossi, poi sarà realizzata una nuova struttura di dimensioni maggiori, con getto in calcestruzzo impermeabilizzato e pavimentazione in pietra verde. Sarà conservata la ringhiera attuale, che sarà riverniciata. L’intervento costerà 73mila euro ed è finanziato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di efficientamento energetico al Bocciodromo comunale, mediante sostituzione dell’impianto di generazione di calore al servizio del bar. L’investimento è finanziato con fondi Pnrr. Il sindaco Dujany ha spiegato che l’intervento prevede una spesa di 50mila euro e consiste nel posizionare una pompa di calore aria-acqua e cassette VRF alimentate a soffitto oppure unità centralizzate da mettere all’interno. Si tratta di una soluzione che può anche generare il raffreddamento nella stagione estiva. Ha poi risposto al consigliere Guido Dondeynaz che la caldaia di riscaldamento sarà sostituita più avanti e che non si tratterà di un efficientamento energetico poiché il costo sarebbe troppo elevato rispetto al beneficio.

Probabilmente si procederà con strisce radianti e una caldaia a metano. È stata approvata all’unanimità la modifica di schede della convenzione con l’Unité des Communes Mont-Cervin per l’esercizio associato di funzioni comunali. Il sindaco ha precisato che si tratta di interventi che non riguardano il Comune di Châtillon. Ha colto l’occasione per evidenziare che il costo per lo smaltimento dei fanghi di depurazione è in aumento, poiché essi dovranno essere trasportati in Lombardia. Approvata all’unanimità la convenzione con la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’utilizzo gratuito del Castello di Ussel.

La vicesindaco Dorina Brunod ha spiegato che, nel corso dell’estate, il castello potrà essere aperto nel fine settimana, compatibilmente con i lavori di sistemazione. Si prevede di allestire una mostra di sculture e pitture dedicata al Medioevo nell’ingresso e nella saletta ovest al primo piano. Ha aggiunto che, il 12 agosto, si svolgerà una manifestazione in collaborazione con il Carnevale storico di Verrès. Il Consiglio ha approvato all’unanimità la nuova versione del Regolamento per l’istituzione del Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Approvate all’unanimità le modifiche ai Regolamenti per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu) e sul trattamento dei rifiuti (Tari). L’assessore Frutaz, in relazione all’Imu, ha specificato che è stata modificata la definizione di abitazione principale e sono stati esentati gli immobili occupati abusivamente. Per quanto riguarda la Tari, ha spiegato che le modifiche sono conseguenti a quelle adottate dall’Ente di regolazione Arera. È stata data comunicazione dell’assegnazione di finanziamenti per gli anni 2020/23, rientranti fra i contributi di Stato assegnati ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Il sindaco Dujany ha specificato che i finanziamenti richiesti sono per: • la sostituzione dei serramenti e la messa a norma dell’impianti elettrico della casa della musica (50mila euro, completato) • la centrale termica ex casa Gervasone e del Municipio (100mila euro, completato) • la realizzazione impianto fotovoltaico al servizio del patrimonio (50mila euro, completato) • l’efficientamento energetico del Bocciodromo comunale (50mila euro, da attivare) • l’efficientemento energetico del Bocciodromo con sostituzione dei serramenti esterni (50mila euro, da richiedere nel 2024). In relazione alle strade, sono stati richieste manutenzioni al marciapiede di via Menabrea (10mila euro, completato) e per altre manutenzioni (5mila euro, da attivare). Il Consiglio ha preso atto della deliberazione della Giunta concernente la mancata adesione allo stralcio totale delle cartelle fino a euro mille relative ai tributi e alle entrate comunali risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. È stata data risposta alle interrogazioni presentate dalla minoranza. La prima aveva a oggetto le competenze digitali e il capogruppo Émile Gorret ha chiesto quali siano state le azioni poste in essere. Il sindaco Dujany ha risposto che sono stati ottenuti fondi Pnrr per l’abilitazione al Cloud, l’adesione all’App IO, l’adozione della piattaforma PagoPA, l’utilizzo delle piattaforme digitali di Spid e carta d’identità elettronica, l’adozione della piattaforma delle notifiche digitali. È in fase di verifica l’adesione alla piattaforma nazionale dei dati.

La seconda interrogazione riguardava alla situazione dei finanziamenti sovranazionali, nazionali e regionali. Il capogruppo Gorret ha ricordato che, il 17 novembre 2022, il sindaco aveva annunciato l’inserimento del Comune nella Strategia aree interne e ha chiesto un aggiornamento sulla situazione. Il sindaco ha riferito che, il 13 e 14 giugno 2023, alcuni facilitatori condurranno tavoli di lavoro per un confronto aperto con gli stakeholder su numerose tematiche economiche e sociali. Gli 8 milioni di euro a beneficio degli undici Comuni dell’Unité potranno essere volano per lo sviluppo economico dell’area. Bisogna individuare un progetto che coinvolga tutti i Comuni e realizzi operazioni trasversali incisive sul territorio. La terza interrogazione era dedicata alla situazione delle statue in legno. La consigliere Gilda Gallo ha chiesto le ragioni che hanno portato all’abbandono delle opere esposte nella piazzetta dell’ex Hotel Londres. Le statue non sono abbandonate bensì esposte in una piazzetta molto frequentata, ha risposto il sindaco Dujany, e saranno completate in occasione del secondo simposio, che si terrà alla fine del mese di giugno 2023. quando saranno in numero congruo, si procederà poi al loro posizionamento sul territorio, per abbellirlo. Sono state discusse tre mozioni proposte dall’opposizione: la prima sulla creazione del Bonus sport, affinché anche coloro che versino in condizioni economiche non buone possano usufruire delle strutture sul territorio per praticare lo sport. Il sindaco ha risposto che la promozione della pratica sportiva avviene attraverso il finanziamento delle Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio e sostenendo una parte dei costi di gestione del Palazzetto dello sport, del Bocciodromo, del campo sportivo Brunod e dei campi di palet affinché i gestori possano praticare tariffe più economiche. Si ritiene soprattutto importante supportare gli sport di squadra, che hanno anche una ricaduta sociale. Il sindaco Dujany ha chiesto il ritiro della mozione ma l’invito non è stato accolto, ritenendo eccessive le sue preoccupazioni rispetto al controllo sulla corretta destinazione del Bonus. L’assessore Frutaz ha sostenuto che la strada per lo sport per tutti non è quella dei Bonus bensì quella delle attività sportive organizzate dalle scuole per tutti i bambini. La capogruppo Personnettaz ha chiesto al Comune di pretendere uno sconto dalle Associazioni per i bambini residenti a Châtillon. Il sindaco l’ha ritenuta una proposta legittima, da ribaltare sui contratti di gestione delle strutture sportive. La mozione è stata respinta. La seconda mozione era sugli interventi urgenti a favore delle famiglie in difficoltà. Il capogruppo Gorret ha citato il rapporto della Caritas, che evidenzia una difficoltà economica crescente per le famiglie valdostane, il cui potere di acquisto è progressivamente eroso. Il sindaco Dujany ha argomentato che, durante il periodo emergenziale, il Comune di Châtillon ha seriamente affrontato le situazioni di bisogno. Tra il 2020 e il 2022, sono stati spesi 115mila euro in aiuti alimentari, supporto agli affitti, supporto alle utenze (meno di quanto fosse stato impegnato). Ha aggiunto che la Regione ha chiesto una rendicontazione e i contributi erogati dal Comune sono stati sottratti alla quota di erogazione regionale. «Questo meccanismo cambia la percezione - ha detto il sindaco - perché il risultato è stato di far risparmiare la Regione e non di dare beneficio ai nuclei bisognosi». Dujany ha concluso annunciando che l’Unité ha avviato un progetto di Tenda amica che distribuisce il cibo fresco non utilizzato. Prosegue anche la distribuzione di cestini da parte di Slow food in collaborazione con la Caritas. Ha precisato che la cosa più difficile è far emergere le situazioni di reale necessità. Ha chiesto il ritiro della mozione. L’invito è stato respinto, con la finalità di chiedere un impegno per provvedimenti futuri. L’indefinitezza dell’impegnativa è stata contestata dal sindaco, che l’ha ritenuta comunque contraria agli interessi dei bisognosi e dell’amministrazione. La mozione è stata respinta. La terza mozione era dedicata alla pulizia delle strade e marciapiedi. La consigliere Fiorella Casella ha evocato l’ordinanza del 13 marzo sul divieto di sosta per l’effettuazione di interventi mensili di spiazzamento delle strade ha chiesto di pianificare l’utilizzo anche di acqua e detergenti per la corretta pulizia della pavimentazione in pietra e di prevedere anche la pulizia dei parcheggi pubblici interrati e di superficie. Il sindaco ha affermato che il provvedimento adottato non ha registrato i risultati sperati perché la maleducazione dei proprietari dei cani è dilagante e invertire la situazione richiede tempi lunghi. Ha aggiunto che l’Unité ha sconsigliato l’utilizzo dell’apparecchiatura che spruzza getti d’acqua perché non ha una funzione detergente né di reale pulizia. Ha precisato che la pulizia è effettuata anche nel parcheggio pluripiano di via Volontari del Sangue. «Ci stiamo muovendo nella direzione richiesta, anche facendo fare ulteriori valutazioni all’Ufficio tecnico», ha concluso. Il dialogo ha poi convolto la minoranza e l’assessore Girola sulla manutenzione di parcheggi e aree verdi. Dopo una sospensione, la maggioranza ha affermato di condividere l’impegno ma di non poter accogliere la mozione poiché non vi sono ditte sotto contratto in condizioni di procedere come richiesto. Non vi è inoltre l’organico per procedere alla pulizia dei parcheggi come richiesto. La mozione è stata respinta. È stata data comunicazione della risposta scritta dall’interrogazione di minoranza concernente la progettazione sulla rete dell’acquedotto comunale e segnalazioni preventive al Bim. La minoranza voleva sapere, a fronte della crisi idrica e le sempre maggiori perdite sulla rete idrica, quali siano le intenzioni della maggioranza, da attuarsi anche tramite la neo costituita società Sev da parte del Bim. Il sindaco Dujany ha dato lettura della risposta precisando che la manutenzione alla rete idropotabile è continua, in modalità programmata o in emergenza. Ha poi declinato le attività realizzate o in corso sull’intero territorio. Ha concluso precisando che i confronti con il Bim sono costanti. Sono seguite le comunicazioni di sindaco, vicesindaco e assessori. Il sindaco Dujany ha informato il Consiglio che:

• gli allievi Don Bosco hanno proposto di realizzare una panchina gigante da posizionare sopra Nissod • vi sono state 92 richieste per i centro estivi dell’Unité mentre si riusciranno a soddisfare 70 domande • al concorso per l’anagrafe, dopo la prova di francese, vi sono ancora 130 partecipanti • un finanziamento della Compagnia di San Paolo sarà utilizzato per sviluppare un progetto con i Comuni di Pontey e Saint-Denis e il Consorzio turistico di Saint-Vincent • si è svolta la prima riunione del progetto Monte Rosa Bike Paradise per la realizzazione di un’area per ciclisti attorno al Monte Rosa. Il finanziamento servirà per la progettazione e ora si è al lavoro per individuare i percorsi migliori.

I consiglieri hanno proposto le loro interrogazioni a risposta immediata. Il capogruppo Gorret ha fatto una dichiarazione congiunta sulla recente Monte Zerbion Skyrace: «non siamo contrari all’organizzazione e siamo molto soddisfatti dell’esito positivo. Tuttavia rimaniamo delusi dall’atteggiamento della maggioranza e dalle modalità di stanziamento del contributo di 9.500 euro per tale gara». Gorret ha fatto riferimento alla discussione svoltasi in sede di approvazione del Bilancio.

Ha invitato la maggioranza a una maggiore trasparenza. Ha annunciato che la minoranza si riserva la facoltà di rivolgersi alle autorità competenti in caso di reiterazione di tale comportamento. Il sindaco Dujany ha replicato che non si è cercato di nascondere nulla e che non vi erano condizioni di incompatibilità. Il consigliere Donazzan ha chiesto un aggiornamento sull’ampliamento del Parco naturale Mont Avic e quali siano le intenzioni della maggioranza. Il sindaco ha risposto che, durante una conferenza dei servizi dell’ottobre 2020, la Regione aveva chiesto la disponibilità dei Comuni di Châtillon, Chambave e Pontey. Loro avevano replicato chiedendo quali sarebbero stati i vincoli posti ai territori nonché i finanziamenti ottenibili o le spese a carico degli Enti.

Non hanno ricevuto risposta. Il tavolo delle trattative non è stato tuttavia chiuso. Il consigliere Gorret ha chiesto a che punto sia la costituzione della Consulta dei Giovani. Il sindaco ha risposto che sarà convocata una Conferenza dei capigruppo o una Commissione per condividere le linee generali. La capogruppo Personnettaz ha chiesto se la pulizia dei sentieri sia stata esternalizzata, vista la loro valenza turistica che non si restringe a quelli interessati dalla Monte Zerbion Skyrace.

L’assessore Girola ha risposto che, per la gara, le pulizie sono state effettuate da volontari. Per il resto, si procede principalmente con squadre forestali. Sono in corso valutazioni da parte dell’Ufficio tecnico su come intervenire con le unità disponibili. Il consigliere Dondeynaz ha detto di aver rilevato un’incongruenza nella risposta all’interrogazione scritta: 150mila euro sono stati impegnati per la captazione da pozzi ma non vi sono state segnalazioni in tal senso al Bim. Il sindaco ha risposto che non si sono mai patite carenze. Tuttavia disporre di ulteriori fonti è una misura precauzionale. che s’intende adottare.