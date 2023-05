ÉVANGILE DE DIMANCHE: REGARDER LE CIEL POUR MIEUX VOIR LA TERRE

"Hommes de Galilée, pourquoi rester à regarder le ciel"?

Aujourd'hui nous célébrons la joie de l'ascension du Seigneur. Dans quelle situation se trouvent les apôtres pendant et après cet événement? Quelle est la réaction des apôtres en voyant Jésus s'élever vers le ciel? Quelle est la promesse que Jésus leur fait? Quelles sont les attentes de l'humanité avec cet événement de l'ascension?

1. LE DOUTE AU SERVICE DE LA FOI

L'ascension se fait sur la montagne de la Galilée après la glorieuse résurrection du Christ. Cette région a eu le privilège d'être choisi pour le ministère public de Jésus. Il choisit ses premiers disciples au bord de la mer de Galilée.

Le texte de Matthieu précise un cas particulier. En voyant Jésus au milieu d'eux sur cette montagne, ils se prosternèrent devant lui la face contre terre, mais en doutant. Le doute est le chemin de la connaissance. Le doute est l'attitude de l'homme qui se trouve dans l'ambiguité entre l'erreur et la certitude. Si le doute est fait dans l'esprit d'humilité, il conduit à la certitude. En cas de suffisance, le doute condamne l'homme au scepticisme.

Comme nos bribes notions de connaissances et nos miettes de science sont traversées par des ombres d'ignorance, nous doutons. Descartes disait justement que le doute est la cause de la conscience de l'existence, car un cadavre ne doute pas. "Cogito ergo sum"(je pense donc je suis). Saint Augustin disait déjà que l'erreur fait partie de notre rationalité qui révèle notre existence insuffisante. "Si fallor sum"(Je me trompe donc je suis).

Jésus dit à Thomas que sont heureux ceux qui croient sans avoir vu. La vérité de la foi nous est donnée par la révélation tandis que la vérité de la raison toujours ombrageuse est recherchée à travers l'investigation. Jésus ne se révèle pas dans sa splendeur glorieuse, mais dans la simplicité, pour ne pas éblouir nos yeux myopes. La foi devient une lueure dans la nuit qui éclaire là où nous posons nos pas.



2 NOTRE FOI N'EST PAS ÉVASION.

Notre foi, même si elle est traversée par les ombres du doute, n'est pas "fuga mundi", une évasion dans un monde illusoire. Le monde de la technologie nous présente un monde imaginaire avec l'intelligence artificielle, jusqu'à nous faire croire que l'irréel est vrai. Par contre, notre foi en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint est concrète. Jésus ne s'évade pas, mais va là d'où il est descendu.

Regarder le ciel, désirer le ciel nous permet de regarder mieux là où nous posons nos pieds, avoir le vrai sens de la terre.

En voyant Jésus s'élever vers le ciel qui n'est pas ce voûte céleste, cette voie lactée au dessus de nous, les apôtres ont continué à fixer les yeux au ciel. L'ascension n'est pas donc la disparition de Jésus dans les nuages, mais l'entrée triomphale dans la maison du Père, dans "le Ciel des cieux" selon l'expression de saint Augustin.

Cette attitude de fixer le regard vers le ciel est d'emblée normale car nous ne voulons pas nous séparer de la personne que nous aimons. Mais l'ange interpelle les onze qu' ils doivent descendre pour aller témoigner au monde ce qu'ils ont vu et entendu. La foi n'est pas donc une évasion. La religion n'est pas "l'opium du peuple", comme le disait Karl Marx. La foi est action, une marche, un engagement en portant la lumière du ressuscité dans les activités quotidiennes, dans l'action politique, dans l'oeuvre éducative, dans la vie familiale, dans la défense des droits humains.

L'ange n'empêche pas les apôtres de regarder le ciel, mais il leur interdit de ne pas rester sur la montagne. Il leur préserve la nostalgie du passé, pour leur ouvrir la porte à la nouveauté du présent pour un avenir plein d'espérance. Dans un monde où on ne regarde plus le ciel, où on perd le sens de la contemplation, la terre devient victime de l'insatiabilité de l'homme. La contemplation oriente l'action, pour que le travail humain devienne vocation à la sainteté. La foi est l'ingrédient qui assaisonne l'existence entière sur le plan individuelle que social. La foi éclaire la raison, guide l'action, pour une esthétique de l'existence digne de l'homme.

3. ET MOI JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS.

Jésus dit: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites des disciples, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ". Jésus ne nous a pas laissé orphelins. En tant que Tête du corps, le Christ est assis à la droite du Père. Comme la tête n'est pas coupée du reste du corps, il est aussi avec nous car nous sommes membres de son corps vivant qu'est l'Église. Dans ce sens, Jésus est avec nous car il ne peut pas nous abandonner, sinon il s'abandonnerait lui-même. Il est au milieu de nous dans le sacrement de l'autel. Il est au milieu de nous dans la communauté en prière. Il est au milieu de nous dans nos joies et nos peines. Il est toujours avec nous, même si nous ne sommes pas souvent avec lui.



4. PRIÈRE POUR LE DON DU CIEL.

Demandons la grâce de la conversion quotidienne pour vaincre nos doutes, afin d'accomplir tout ce qu'il nous a recomandé, dans ce temps où nous attendons sa venue dans la gloire.

Accorde nous oh Père très bon le désir du ciel pour qu'un jour nous rejoignions ton Fils bien aimé dans la gloire, amen.





Bonne fête de l'ascension frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera