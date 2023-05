Valtournenche: votornen uni "il nostro è un progetto per creare le condizioni per uscire da logiche divisive e siamo disponibili a dialogare con tutti gli eletti in caso di vittoria"

Si è svolto mercoledi sera, al Breuil l'ultimo incontro sul territorio della lista n. 3, Votornen Uni. La serate hanno registrato un’ottima partecipazione di pubblico e sono state animate da un dibattito vivace e costruttivo durante il quale la squadra, unita e compatta, ha risposto alle domande dei presenti. Dopo una prima parte dedicata alla presentazione del programma nei suoi punti salienti, il candidato a sindaco Roberto Avetrani e la candidata a vicesindaco Valentina Herin hanno chiaramente ribadito che, nel caso di vittoria, è tra le priorità l'aprire una collaborazione con gli altri attori politici per il bene del paese.

L’apertura al dialogo, la disponibilità a sedersi attorno ad un tavolo, mettendo a disposizione della comunità le migliori competenze possibili, sono indubbiamente il centro di un approccio politico che si vuole diverso e che mira ad unire invece di dividere, come da troppo tempo accade nella nostra comunità. Senza rinnegare quanto è stato fatto in passato, questa squadra formata prevalentemente da giovani, vuole portare entusiasmo voglia e stimoli per lavorare in favore di tutti, in un’ottica di cooperazione e con serenità.

Tutti i candidati hanno come obiettivo principale quello di cambiare le dinamiche di governo adottate negli anni passati e ribadiscono che non si sono proposti per agevolare nessuna delle altre due liste contendenti ma vogliono lasciare a tutti i votornen la possibilità di uscire dalla logica divisiva che ha quasi sempre alimentato le campagne elettorali e non solo, nella comunità del Cervino.