Diventa socio!

Il Sistema 50&Più inizia la sua storia nel 1967 all’interno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, con la costituzione del Patronato Enasco. Fin dalla sua fondazione l’obiettivo è quello di stare vicino alle persone e tutelare i diritti di tutti, fornendo assistenza e consulenza gratuita.

Ma le esigenze della comunità sono in continuo cambiamento, anche a causa del progressivo aumento della vita media della popolazione. Enasco è la prima realtà in Italia ad accorgersene e a farsene carico. Nel 1974 Enasco, su incarico di Confcommercio, promuove la Fenacom, l’Associazione interamente dedicata al mondo della terza età.

la prima rivista italiana dedicata agli over 50, la testata 50&Più (il valore degli anni). Cinque anni più tardi nasce 50&Più Turismo, dedicato al turismo associativo, mentre nel 1989 viene inaugurata l’Università 50&Più per promuovere lo sviluppo culturale e sociale in età matura. Negli anni seguenti, per ampliare ulteriormente i servizi a favore della popolazione, viene costituito il CAF 50&Più che offre assistenza e supporto in ambito fiscale.

Nel 2010 tutte le società attive attraverso un importante processo di convergenza strategica, vengono riunite sotto un unico brand: 50&Più Sistema associativo e di servizi. Da quel momento, l’impegno per realizzare un unico sistema di rappresentanza attento ai bisogni delle persone si intensifica e porta 50&Più ad essere presente oggi con più di 500 uffici in Italia e all’estero, grazie anche alla collaborazione stabile di oltre 2000 Professionisti.

ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO

IRV s.r.l. via Lino Binel 34 11100 Aosta

Il Gruppo IRV opera privatamente nel settore delle visite specialistiche comprendendo un elevato numero di specialità gestite da professionisti altamente qualificati.

PREMIUM MEDICA SRL E TECONS MEDICA

Località La Maladière, 66, 11020 Saint-Christophe Aosta

Telefono: 0165 31796

Una vasta gamma di servizi per accompagnare il paziente dalla diagnosi alla terapia. Premium Medica e Technos Medica continuano a investire per migliorare la qualità dei propri servizi. Dopo la ristrutturazione a giugno 2022 dei locali della Technos Medica e la contemporanea istallazione di nuove tecnologie (Nuova risonanza Magnetica aperta, nuova TAC e nuova apparecchiatura di Radiologia dentale), su richiesta di molti pazienti e medici, è stato attivato in Premium Medica a dicembre 2022 il nuovo servizio di Chirurgia ambulatoriale. Una saletta dedicata a piccoli interventi di chirurgia in un ambiente sicuro e confortevole.

MEDICAL LAB

Fraz. Pont Suaz, 87 - Charvensod

+39 0165 210547

Medici e fisioterapisti lavorano in sinergia per condurre il paziente in un percorso riabilitativo su misura verso un pieno recupero della motricità. Presso il Medical Lab è possibile effettuare percorsi di fisioterapia costruiti sulle esigenze del paziente. La continua collaborazione tra i professionisti è il presupposto per un progetto terapeutico di successo.

Piazza Arco D'Augusto, 10, 11100 Aosta

Telefono: 0165 45981

Pericle Calgaro presidente 50&più vda

Piazza Arco D'Augusto, 10, 11100 Aosta

Telefono: 0165 45981