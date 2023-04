Fiera diffusa Vda: incontri gratuiti tra imprenditori del territorio

La fiera nasce per dare l’opportunità alle imprese che operano nell’ambito del turismo di conoscersi e fare rete per vendere meglio il prodotto Valle d’Aosta, inteso come territorio, le sue bellezze, le sue eccellenze e le esperienze che il visitatore può fare.

La fiera si svolgerà tutti i fine settimana del mese di maggio in varie località della Valle d’Aosta. Verranno messe a disposizione dei visitatori delle navette gratuite, previa prenotazione, per raggiungere le varie destinazioni con partenza da Aosta. In questo modo sarà possibile vivere in prima persona le esperienze da proporre successivamente ai turisti, ampliare la propria rete e far conoscere la propria impresa poiché nel corso delle giornate vi saranno momenti di presentazione tra imprese e di condivisione di contatti.

Invitiamo le imprese del territorio che sono interessate a partecipare a questa opportunità.

A QUESTO LINK è possibile consultare il calendario delle iniziative, per prenotare la navetta gratuita e per ulteriori informazioni potete contattare il numero del CUVDA 3473821551 o scrivere a eventi@cuvda.it

Per saperne di più sul progetto consulta QUESTA PAGINA