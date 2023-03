Ricomincio da me: il settore benessere in campo per le donne del centro donne contro la violenza

La presidente UM Benessere Angela Fazari ha organizzato l’iniziativa insieme a Valeria Samaritani, Eleonora Pietripaoli e Marina Vairetto. Ha spiegato: «si è trattato di un gesto di solidarietà femminile, una coccola, ma anche un messaggio esteso a tutte le donne: fermiamoci e creiamo qualcosa per noi stesse. La vita è complicata e frenetica; spesso, mettiamo da parte le nostre necessità e ci trascuriamo per soddisfare le esigenze altrui.

Con questa iniziativa abbiamo voluto ribadire che, oltre agli altri, ci sei anche tu e devi prenderti cura di te stessa e del tuo corpo.

La nostra esperienza di operatrici del benessere ci ha insegnato che il cambiamento parte anche dai piccoli gesti. Se ci piacciamo, viso e capelli possono infonderci sicurezza e aiutarci a cambiare l’idea che abbiamo sulla nostra essenza.

Abbiamo cercato di creare un ambiente intimo e accogliente per le signore segnalateci dal Centro donne contro la violenza, così da metterle a proprio agio. Devo dire che hanno apprezzato».

«L’iniziativa – ha rimarcato Fazari – si è rivelata anche un importante momento di confronto per noi imprenditrici: abbiamo analizzato insieme le evoluzioni e le criticità del nostro settore».

Cna ringrazia per la collaborazione la presidente del Centro Donne Contro la Violenza di Aosta della Valle d’Aosta Anna Ventriglia e le imprenditrici volontarie.