Esprì incontra i Parlamentari valdostani sul richiesta seggio europeo per VdA

Nell’ottica di ottenere un seggio di rappresentanza per la Valle d’Aosta in Europa, l’Associazione Esprì, in data 24 marzo 2023, ha tenuto un piacevole incontro con la senatrice Nicoletta Spelgatti e il deputato Franco Manes.

I rispettivi colloqui sono stati richiesti dall’Associazione in questione per discutere della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia) e proporre al governo italiano una variazione che preveda l’istituzione di un collegio elettorale uninominale per la Valle d’Aosta.

L’incontro è stato proficuo e ha fornito l’opportunità di discutere anche di altri temi legati all’autonomia valdostana.