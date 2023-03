NELLY CELESIA: nouvelle Représentante au sein du Comité Fédéral de l’UV des « Femmes Valdôtaines »

Nelly est actuellement à la retraite, après avoir travaillé pendant plus de 40 ans dans la banque Unicredit. Ayant trois filles, elle les aide à s’occuper des petits-enfants, s’occupe de la maison, d’un potager et a de nombreux intérêts, notamment la politique. Elle a été Présidente de la Section UV de Chesallet, Conseillère municipale de 1985 à 1995, Vice-Syndic de 2010 à 2015 et Chef de groupe du Conseil municipal de Sarre de 2015 à 2020. Nelly s’était également présentée comme candidate aux élections politiques de 2020. Tout cet engagement car, dans sa philosophie de vie, il faut affronter les choses et essayer de les résoudre, ne pas abandonner: «La politique m’a toujours intéressé et au cours de ma vie, je dois dire que j’ai vu beaucoup de mauvais moments au sein de notre Mouvement, cependant celle que nous avons vécu ces derniers temps me semble être l’une des pires pages de tous les temps». Ce qui l’a le plus aigrie a été le fait qu’il y a eu une volonté claire de se faire la guerre entre nous, à notre interne.

Accepter de devenir la représentante des «Femmes Valdôtaines» est aussi pour Nelly une façon de réagir, de vouloir s’engager activement pour améliorer la vie du Mouvement: «Je suis de celles qui ont toujours réagi ainsi face aux difficultés… avec des réactions fortes!». Parlant de sa longue expérience au sein de l’Union Valdôtaine, Nelly avoue: «J’ai réalisé qu’à certains égards, nous étions un Mouvement machiste. Pendant une certaine période, dans le passé, j’ai dû constater que l’écoute des femmes n’était pas pris en considération.. parfois même l’intervention féminine était tournée en dérision». A côté de cet aspect, il y en avait aussi un autre qui, dit-elle, lui plaisait encore moins: «les femmes qui, à ces moments-là, occupaient des postes un peu plus prestigieux, étaient souvent elles-mêmes qui ne s’engageaient pas en première personne pour faire avancer la cause féministe au sens large».

Faisant quelques réflexions sur la situation féminine actuelle, compte tenu également de la coïncidence avec le 8 mars, Nelly se déclare un peu inquiète de l’attitude des nouvelles générations: «Dans ma vie j’ai pu être témoin et participer à beaucoup de progrès à ce sujet, puis à un certain moment c’est comme si on s’était assis, comme si on avait décidé d’abdiquer… c’est vrai que concilier famille, travail, intérêts continue d’être très difficile…» mais, selon Nelly, cela ne justifie pas ce manque de réactivité de la part des jeunes femmes à poursuivre le combat pour l’égalité dans tous les domaines, pas seulement en politique bien sûr.

Pour revenir sur le nouvel engagement qu’elle a pris au sein de «Les Femmes», Nelly a les idées claires et entend opérer dans un sens précis: «Continuer dans ce qu’Ylenia avait commencé – et qui du fait de la pandémie avait été interrompu – c’est-à-dire organiser initiatives pour encourager les femmes à entrer en politique active», telles que des techniques simples de prise de parole en public, des cours préparatoires à la vie administrative, etc. «De plus – poursuit Nelly – je voudrais faire quelque chose pour que les femmes prennent conscience que pour se consacrer à la politique active, il n’est pas nécessaire d’être parfaites, très préparées en tout, et qu’elles se rendent compte que, jusqu’à présent, beaucoup d’hommes ont eu des carrières politiques extraordinaires, même en étant des gens médiocres avec des préparations modestes».

Pour Nelly, il est essentiel que «Les Femmes» se retrouvent: «Il faut qu’on recommence à discuter parce que ce n’est qu’en se confrontant que les choses auxquelles nous toutes nous pensons sortent vraiment. Ensemble nous pouvons nous apercevoir mieux de l’existence des problèmes et nous pouvons trouver les meilleures solutions pour les surmonter».

En conclusion Nelly espère ègalement que dans toutes les Sections Uv il y aura une plus grande participation numérique des femmes: «J’ai vécu de nombreuses années au Comité de Direction de la Section du Chesallet en tant que seule femme. J’ai toujours été très bien traitée, et les autres membres masculins m’ont toujours considérée comme un égal, mais je suis désolée de ne pas avoir réussi à faire entrer plus de femmes». L’obtention d’une parité de représentation

hommes/femmes également dans nos Sections, comme dans tous les autres domaines – professionnels et sociaux – de la société valdôtaine, est véritablement un objectif que, nous toutes, nous devons nous fixer et pour lequel nous devons tout mettre en œuvre. Bon travail et meilleurs voeux à Nelly et à toutes les Femmes Valdôtaines! (source https://www.lepeuplevaldotain.it)