Welfare aziendale facciamo il punto con Intesa San Paolo

Il Welfare aziendale è l’insieme di iniziative, beni e servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei propri dipendenti, per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale.

Intesa San Paolo in collaborazione con CNA VdA e Confartigianato Imprese Vda organizza un incontro di approfondimento in materia durante il quale proporrà soluzioni concrete per le imprese e i loro dipendenti:

Martedì 21 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00

presso la sala corsi dell’EBAVA in Regione Borgnalle, 10L Aosta AO

Programma

– Welfare aziendale: di cosa si tratta

– Ambito normativo

– La soluzione di Intesa Sanpaolo Spa per il welfare aziendale:

La piattaforma Welfare Hub

La previdenza complementare

Le coperture assicurative collettive

– Spazio per le domande

Interverranno all’incontro:

Truda Massimiliano – Direttore Area Impresa Piemonte Nord e Valle d’Aosta

Boccato Davide – Direttore Filiale Imprese Aosta

Gnemmi Luca – Specialista protezione imprese

I posti disponibili sono limitati, è gradita la conferma di partecipazione (016531587)