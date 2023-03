Almanach de samedi 11 mars sainte Rosine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 11 marzo

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Partecipazione alla formazione per Cantori

Domenica 12 marzo

Cattedrale – ore 18.00

Messa per il conferimento del Ministero dell’Accolitato

ai candidati al Diaconato Permanente

Lunedì 13 marzo

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Partecipazione all’incontro di formazione del Clero

Martedì 14 e Mercoledì 15 marzo

Villanova d’Asti

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 15 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Terza Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 16 marzo

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 17 marzo

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Chiesa parrocchiale di Roisan – ore 20.30

Veglia di preghiera con i Giovani in preparazione della Pasqua

Sabato 18 marzo

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18,15

Santa Messa con il Rinnovamento nello Spirito

Domenica 19 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 7.30

S. Messa

Aosta, Chiesa dell’Istituto San Giuseppe – ore 20.30

Veglia di preghiera per i papà

Lunedì 20 – Mercoledì 22 marzo

Roma

Consiglio Episcopale Permanente CEI

Giovedì 23 marzo

Torino – ore 9.00-13.00

Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario

del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Venerdì 24 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 26 marzo

Cattedrale ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Martedì 28 marzo

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Gruppo di lavoro San Bernardo 2023

Mercoledì 29 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Quinta Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 30 marzo

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa Interforze in preparazione alla Pasqua

Venerdì 31 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

LE MESSAGER RICORDA sainte Rosine

La Chiesa celebra Santa Rosina di Wenglingen Vergine, martire

Una delle sante più popolari dei secoli scorsi in alcune zone della Germania, infatti in una relazione sulla processione avvenuta nel 1769 per la festività del ‘Corpus Domini’ in Miesbach, la santa veniva rappresentata in un quadro vivente, fatto riservato ai santi più conosciuti.

Nello stesso tempo dobbiamo considerare che c’è una costanza secolare nel festeggiarla all’11 marzo, data rimasta ancora oggi a Wenglingen.

Per quanto riguarda la sua figura non si sa niente, probabilmente vissuta nel IV secolo, come una vergine oppure come vergine martire (per questo sull’altare maggiore della chiesa di Wenglingen, nella diocesi di Augusta, essa è rappresentata con la tradizionale palma e con la spada) e a volte viene considerata come un eremita martire nelle selve.

È patrona dal XIII secolo, della città di Wenglingen; è stata confusa nelle ricerche storiche a volte con una santa Eufrosina, a volte con s. Rofina o Rufina.

Nei secoli XVIII e XIX il suo culto si affermò con un crescendo, tanto che molte bambine portavano il suo nome e le tante immagini religiose anche popolari, lo testimoniano.

Di lei non sappiamo altro, ma l’amore che ispirò è vissuto per secoli e tanto ci basta.

In Italia è il diminutivo di Rosa, mentre nei Paesi dell’Alta Europa è usato così, basti ricordare il suo uso nella letteratura per i libretti di celebri opere liriche come “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini e “Le nozze di Figaro” di Mozart.

Il sole sorge alle ore 7,02 e tramonta alle ore 18,22.

La Quaresima è il tempo «per spogliarci della pretesa di bastare a noi stessi e della smania di metterci al centro, di essere i primi della classe, di pensare che con le nostre sole capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare il mondo che ci circonda». (Papa Francesco)