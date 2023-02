ÉVANGILE DE DIMANCHE: DEVENIR SEL DE LA TERRE ET LUMIÈRE DANS UN MONDE OBSCUR

Dimanche dernier, nous avons initié un long discours de Jésus, appelé discours de la montagne qui comprend trois chapitres (5-7). Après les béatitudes, Jésus dit à ses disciples: "Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde". Quel est le sens de ces paroles, "sel", "terre", "lumière", "monde", "boisseau", "lampadaire", "cité construite sur la montagne"?

1. LE LANGAGE SYMBOLIQUE DE JÉSUS.

Jésus parle directement aux disciples, futurs responsables de son Église, ce peuple dont la pierre angulaire est le Christ lui même.

Cela prouve que ce discours a un caractère universel. Il s'adresse aux disciples qui seront envoyés dans le monde entier, pour lui communiquer que le Royaume des cieux est proche.

La vocation du disciple consistera à donner la saveur comme le levain dans la pâte et à refléter la lumière du Christ à ce peuple, cette communauté sans frontière où tous sont frères et soeurs. Le langage de Jésus est symbolique et utilise des éléments utiles à la vie comme le sel et la lumière, la maison et la cité. Le sel est à la nourriture ce que la lumière est aux ténèbres. Le boisseau symbolise les biens corporels qui peuvent dominer les biens spirituels selon le choix libre de l'homme. Mettre la lumière allumée sous le boisseau est donc étouffer la vérité, la charité et la justice en se convertissant aux richesses de son monde qui rassasient le corps sans sauver l'âme. Par contre, mettre la lampe sur le lampadaire est vivre dans la cohérence avec sa foi, sans peur d'être jugé ou de subir la persécution.

2. ÊTRE SEL DE LA TERRE ET LUMIÈRE DANS UN MONDE OBSCUR.

Disons d'emblée que le discours de Jésus n'est pas une prescription théorique de ce qu'il faut faire ou laisser, mais un discours pratique où la foi devient une adhésion libre et une action. La parole de Jésus "est puissance de Dieu". Elle est créatrice de nouveauté. Elle diffère du langage de ce monde qui veut dicter, convaincre par force, comme le remarque saint Paul. La seule préoccupation de l'apôtre est l'annonce du Christ crucifié dans un langage simple, avec une attitude de crainte et tremblement.

Le disciple est l'instrument, le récepteur et le transmetteur de ce qu'il a reçu gratuitement du Seigneur. Il est appelé à être le sel de la terre, cet ingrédient qui donne le goût à la nourriture et en empêche la putréfaction. Ainsi, le comportement du disciple devant le peuple de Dieu, consiste à lutter contre le comportement insipide d'indifférence, de haine, de jalousie, de séduction trompeuse, des utopies et idéologies mortifères, d'acédie spirituelle, en vue de transmettre les raisons de sa foi.

Être le sel de la terre dans le monde marqué par le relativisme des valeurs morales est le témoignage de la joie de croire, des raisons de notre espérance, par la force de la charité.

Le Seigneur exige en outre à ses disciples d'être lumière du monde. Le monde comme la terre est la communauté humaine qui a besoin d'être éclairée par la lumière divine qui traverse le réceptacle pour la rejoindre. Les disciples du Christ, doivent jouer le rôle de ce que Henri de Lubac appelle "mysterium lunae", le mystère de la lune qui reçoit la lumière du soleil en vue de la propager pendant la nuit. Quand la volonté est imprégnée par le feu de l'Esprit Saint, quand l'intelligence est illuminée par la splendeur de la vérité divine, l'agir de l'homme devient saveur, lumière des humbles et provocation des suffisants qui vivent dans les ténèbres malgré les fausses lumières qui les aveuglent.



3. TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI.

La "conditio-sine-qua-none" de rayonner la lumière du Christ au monde est d'être en contact permanent avec lui. Il s'agit de vivre dans l'assimilation au Christ pour lui être similaire, en vue de rayonner le Christ dans le monde. Cacher la lumière sous le boisseau selon l'interprétation de saint Augustin est subordonner la vérité et les biens spirituels aux bien corporels. Cacher la lumière sous le boisseau est l'attitude de celui qui, pendant la persécution, préfère sacrifier la vérité et la vertu à cause de la peur. En étant constamment en communion avec l'aimé, on finit par lui ressembler sans pour autant lui être identique.

L'amour tend à l'assimilation et à la ressemblance comme le dit Platon. "Omnia intendunt assimilari Deo"(tout tend à l'assimilation avec Dieu).

Ces exigences d'être sel de la terre et lumière du monde sont lourdes de conséquences. Jésus conclut ce discours en montrant la finalité. "De même que votre lumière brille devant les hommes; alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Dieu qui est aux cieux".

Chers frères et soeurs, tu es aussi capable d'être sel de la terre et lumière du monde, peu importe tes fragilités. Jésus ne nous demande pas l'impossible. "Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon coeur à celui qui a faim, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi".

4. PRIÈRE POUR LE DON DE L'HUMILITÉ ET LA CHARITÉ.

Donne-nous Seigneur la joie de t'appartenir pleinement et de te servir avec un coeur sans partage dans nos frères et soeurs écrasés par le joug de l'injustice et de l'oppression.

Que les dons que tu as répandus en nous par la puissance de ton Esprit, ne soient pas un motif d'orgueil, qu'ils nous permettent de rayonner de ton amour, en devenant davantage sel de la terre et lumière du monde.

Accorde-nous l'audace de combattre toute forme d'injustice par la force de l'humilité, de la vérité et de la charité en faveur des démunis, des sans abris de nos quartiers, afin que ta lumière en nous se lève dans nos ténèbres et que nos obscurités deviennent lumière de midi, amen.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera