Spostata in Aula Paolo VI, per il caldo, l’udienza generale del 13 agosto

A causa delle temperature elevate previste, l’udienza generale di Papa Leone XIV di mercoledì 13 agosto si svolgerà in Aula Paolo VI, sempre alle 10. A seguire, il Papa passerà nella Basilica Vaticana, per salutare quanti non hanno trovato posto in Aula, e hanno seguito l’udienza sugli schermi. Saranno comunque atttivati i maxi schermi per seguire la udienza sia in Piazza San Pietro che nel piazzale Petriano, davanti l'Aula Paolo VI.

Nel pomeriggio, Leone XIV si trasferirà a Castel Gandolfo, per un secondo periodo di riposo nella residenza di Villa Barberini, all’interno delle Ville Pontificie. Durante questo soggiorno, venerdì 15 agosto, festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alle 10, il Pontefice celebrerà la Santa Messa nella Parrocchia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, e alle 12 reciterà l’Angelus dall’ingresso del Palazzo Pontificio, in Piazza della Libertà, sempre a Castel Gandolfo.

Domenica 17 agosto, alle 9.30, Papa Leone XIV celebrerà la Messa nel Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano Laziale, con i poveri assistiti dalla Caritas diocesana e gli operatori. Alle 12 reciterà l’Angelus in piazza della Libertà, a Castel Gandolfo. Infine condividerà il pranzo con i poveri e gli assistiti della Caritas presso il Borgo Laudato si’, all’interno delle Ville Pontificie.