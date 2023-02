Imprese VDA in aumento nel 2022 ma ancora inferiori al periodo pre-covid

La Chambre Valdôtaine informa che lo stock di imprese registrate in Valle d’Aosta al 31 dicembre 2022 è di 12.290 unità, in aumento dello 0,3% rispetto al 2021 (+34 imprese). Il numero di imprese risulta in aumento anche rispetto al valore registrato nel 2020 (12.212 imprese) ma ancora inferiore rispetto al 2019 (12.318).

Prendendo in esame la dinamica di iscrizioni e cancellazioni, si riscontra come, rispetto al 2021, sia in crescita il numero di nuove imprese (627 contro 610), in aumento anche le cancellazioni non d’ufficio (577 contro 508), ed un saldo tra iscrizioni e cancellazioni che si conferma positivo (+50).

Alla luce dei dati sopra riportati, il tasso di crescita si attesta su un valore di +0,41%, in calo rispetto al 2021 (+0,84%), e inferiore rispetto al dato nazionale (+0,79%), ma superiore rispetto ai valori registrati nel 2020 (-0,02%) e al 2019 (-0,09%).

TOTALE IMPRESE Macro-Settore 2022 2021 2020 2019 scarto su anno 2021 var. % su anno 2021 Agricoltura 1.472 1.461 1.456 1.445 11 0,8 Industria (B C D E) 878 886 889 904 -8 -0,9 Costruzioni 2.365 2.366 2.322 2.368 -1 0,0 Commercio 1.928 1.956 1.965 2.008 -28 -1,4 Alloggio e ristorazione 1.810 1.835 1.827 1.839 -25 -1,4 Trasporti 214 225 224 226 -11 -4,9 Assicurazioni e credito 229 224 224 213 5 2,2 Servizi alle imprese (J L M N) 1.577 1.579 1.564 1.553 -2 -0,1 Altri settori 859 851 825 814 8 0,9 NC 958 873 916 948 85 9,7 TOTALE 12.290 12.256 12.212 12.318 34 0,3

Analizzando più nel dettaglio i settori economici, rispetto ai 12 mesi precedenti, emerge una crescita dello 0,8% del comparto agricolo (+11 imprese) ed una sostanziale tenuta di quello delle costruzioni. Calano invece le imprese del comparto commerciale (-1,4% e – 28 unità) così come quello turistico (-1,4% e -25 unità). In calo anche le imprese facenti capo al settore industriale (-0.9% e -8 unità).

ARTIGIANE Macro-Settore 2022 2021 2020 2019 scarto su anno 2021 var. % su anno 2021 Agricoltura 14 11 13 13 3 27,3 Industria (B C D E) 575 573 577 578 2 0,3 Costruzioni 1.797 1.779 1.735 1.773 18 1,0 Commercio 179 183 184 191 -4 -2,2 Alloggio e ristorazione 85 86 79 85 -1 -1,2 Trasporti 135 134 135 139 1 0,7 Assicurazioni e credito 0 0 0 1 0 0,0 Servizi alle imprese (J L M N) 315 316 312 325 -1 -0,3 Altri settori 510 507 495 491 3 0,6 NC 0 0 0 1 0 0,0 TOTALE 3.610 3.589 3.530 3.597 21 0,6

Per quanto riguarda il comparto artigianale, il 2022 registra uno stock di 3.610 imprese, con un aumento dello 0,6% rispetto all’anno precedente (+21 imprese), così come anche rispetto al 2020 (+2,3%). A caratterizzare l’andamento del comparto è ancora una volta il settore edile che registra un +1% (+18 imprese) rispetto al 2021.

I dati riguardanti la natura giuridica delle imprese attestano, infine, un tasso di crescita positivo delle società di capitale (+2,3%) così come delle imprese individuali (+0,3%). Valori negativi invece per le ditte individuali il cui tasso di crescita si attesta a -0.95%.

“Quelli del 2022 sono dati in chiaro-scuro – commenta il Presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia – se da una parte, infatti, la crescita del numero delle imprese attesta una tenuta del comparto, dall’altra non abbiamo ancora recuperato i valori pre-pandemici. E’ un dato che preoccupa soprattutto alla luce dell’incertezza generata dall’aumentare dell’inflazione, dei costi delle energia e delle materie prime, così come della situazione internazionale. Molti di coloro che vorrebbero avviare un’attività in proprio tendono ad aspettare per capire l’evolversi della situazione. Un comparto imprenditoriale dinamico e attivo è una condizione essenziale per la crescita dell’economia e quindi serve porre in essere tutti gli interventi possibili, anche grazie alla nuova programmazione europea e dai fondi del PNRR, per garantire stabilità e crescita del sistema Valle d’Aosta ”.