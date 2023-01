Diventa socio!

Il Sistema 50&Più inizia la sua storia nel 1967 all’interno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, con la costituzione del Patronato Enasco. Fin dalla sua fondazione l’obiettivo è quello di stare vicino alle persone e tutelare i diritti di tutti, fornendo assistenza e consulenza gratuita.

Ma le esigenze della comunità sono in continuo cambiamento, anche a causa del progressivo aumento della vita media della popolazione. Enasco è la prima realtà in Italia ad accorgersene e a farsene carico. Nel 1974 Enasco, su incarico di Confcommercio, promuove la Fenacom, l’Associazione interamente dedicata al mondo della terza età.

Nel 1979 viene lanciata la prima rivista italiana dedicata agli over 50, la testata 50&Più (il valore degli anni). Cinque anni più tardi nasce 50&Più Turismo, dedicato al turismo associativo, mentre nel 1989 viene inaugurata l’Università 50&Più per promuovere lo sviluppo culturale e sociale in età matura. Negli anni seguenti, per ampliare ulteriormente i servizi a favore della popolazione, viene costituito il CAF 50&Più che offre assistenza e supporto in ambito fiscale.

Nel 2010 tutte le società attive attraverso un importante processo di convergenza strategica, vengono riunite sotto un unico brand: 50&Più Sistema associativo e di servizi. Da quel momento, l’impegno per realizzare un unico sistema di rappresentanza attento ai bisogni delle persone si intensifica e porta 50&Più ad essere presente oggi con più di 500 uffici in Italia e all’estero, grazie anche alla collaborazione stabile di oltre 2000 Professionisti.

