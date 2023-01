Un manifesto apparentemente appena spolverato che odora di canfora e naftalina, direttamente dagli anni ‘70 ai giorni nostri, con tanto di iconografia arpitana e slogan vetero unionisti. Un melenso elenco di buoni propositi di coesione e poetica fratellanza che potrebbe anche attrarre, se non provenisse da chi per anni ha militato nell'Union dello strapotere senza ricordare i propri principi costituenti e riducendola all'attuale guerra fra bande. La tattica della ricerca di consenso, ricordandosi della base nascondendo la polvere sotto il tappeto, non può funzionare se prima i sedicenti movimenti autonomisti non fanno pulizia al loro interno chiudendo i regolamenti di conti dei vari personalismi. Tutto ciò premesso,

Pays d’Aoste Souverain, dimostrandosi l’unica alternativa politica progressista, federalista e indipendentista, esprime quindi scetticismo a questa iniziativa verosimilmente più tesa a mantenere le poltrone che a proporre una reale soluzione.

Il responsabile politico. Christian Sarteur

***

Pays d’Aoste Souverain “Orgueil Valdôtain - omo su de tera - appel aux Valdôtains”. NA MERCI!

Un manifeste apparemment fraîchement dépoussiéré qui sent le camphre et la naphtaline, directement des années 70 à nos jours complétée par une iconographie arpitanienne et de vieux slogans unionistes.

Une liste écœrante de bonnes intentions de cohésion et de fraternité poétique qui pourrait aussi séduire si elle ne venait pas de ceux qui pendant des années ont servi dans l'Union du pouvoir démesuré sans se souvenir de leurs principes constitutifs et en la réduisant à la guerre actuelle entre gangs.

La tactique consistant à rechercher le consensus, à se souvenir de la base en balayant la poussière sous le tapis, ne peut fonctionner si les mouvements soi-disants autonomistes nettoient d'abord leur intérieur réglant les comptes des divers personnalismes.

Pays d'Aoste Souverain, s'avérant être la seule alternative politique progressiste, fédéraliste et indépendantiste, exprime donc son scepticisme à l'égard de cette initiative, sans doute plus destinée à maintenir des sièges qu'à proposer une véritable solution.

Le responsable politique Christian Sarteur