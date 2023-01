Come funziona la registrazione LEI nei diversi Paesi

Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare della necessità, per le imprese e i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche in generale, di dotarsi di uno speciale codice nel caso si operasse sui mercati finanziari: si tratta del codice LEI. La registrazione LEI è una procedura necessaria per ottenere il c.d. Legal Entity Identifier, ovvero un codice alfanumerico di 20 carattere, univoco, che individua una Legal Entity a livello internazionale, permettendone l’identificazione. Questo codice contiene alcune importanti informazioni chiave riferite al soggetto, ovvero:

codice fiscale e denominazione;

indirizzo della sede legale;

la forma adottata, secondo l’ordinamento giuridico del Paese.

Il codice in questione, introdotto dalle normative MiFID e dal regolamento MiFIR, è obbligatorio per le entità giuridiche che siano coinvolte in affari con strumenti finanziari e sui mercati finanziari, ma non per le persone fisiche (le quali, al massimo e se necessario, potranno utilizzare il codice LEI della propria organizzazione madre, se ne hanno una). In Italia, il codice è anche obbligatorio per quelle entità giuridiche che hanno un conto gestito da intermediari finanziari (non per il semplice conto corrente). Lo scopo del codice LEI è semplice: esso permette di identificare, in maniera univoca, la controparte all’interno degli scambi commerciali/finanziari a livello internazionale. Essendo un codice che è specificamente riferito ad un unico soggetto giuridico, non può essere trasferito, e questo aiuta a mantenere la certezza sull’identità del soggetto.

Come funziona la registrazione LEI nei vari Paesi

Come abbiamo detto, il codice LEI è basato su uno standard internazionale, ovvero ISO 17442. Tuttavia, questo codice viene registrato diversamente a seconda della nazione in cui ci si trova. In Italia la registrazione LEI si può richiedere attraverso un portale ad hoc (InfoCamere LEI) al quale ci si può connettere, confermando la propria identità, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o l’Identità Digitale. A questo punto è sufficiente compilare la richiesta ed effettuare la firma digitale, con pagamento del servizio, per vedersi attribuire il codice. Ma come funziona la registrazione LEI nei vari Paesi del mondo? Nelle altre nazioni, le procedure della registrazione per chiedere il codice possono differire, a seconda della legislazione di volta in volta vigente. Tuttavia, nella maggioranza dei Paesi nel mondo è presente una entità locale (LOU, Unità operativa Locale per la LEI, ovvero unità autorizzate al rilascio di questo codice in ogni Paese del mondo) che è operativa per il rilascio della LEI. Le LOU possono emanare codici LEI per le legal entity situati in ogni parte del mondo. Quindi le LOU in Italia consentono di chiedere il codice LEI in modo facile e veloce anche per le entità giuridiche che siano registrate in altri Paesi del mondo.

Si parla, in questo caso, dei c.d. agenti per la registrazione LEI, come spiegato meglio in questo articolo https://italialei.it/registrazione-lei-in-altri-paesi/, che sono dei soggetti che lavorano assieme agli enti che forniscono questo codice, e possono aiutare i soggetti interessati ad ottenere questo codice anche dall’estero. In caso si debba quindi registrare una Legal Entity che opera sui mercati finanziari e che sia registrata all'estero, lo si può fare semplicemente rivolgendosi, anche in Italia (grazie ai servizi online) a questi agenti di registrazione italiani, che assisteranno il richiedente nell'intero processo di registrazione del codice.

Registrazione LEI: come consultare il codice?

Il codice LEI si prepone come scopo quello di migliorare la trasparenza e l’affidabilità dei mercati finanziari e quindi delle operazioni che avvengono sui mercati, a livello internazionale. La trasparenza è quindi uno dei valori fondanti di questo recente sistema. Per questo motivo, in qualsiasi nazione si proceda alla registrazione del codice LEI, esiste un unico database aggiornato e gestito dalla Global Legal Entity Identifier Foundation (fondazione senza scopo di lucro) che permette di consultare a tutti, liberamente, i codici delle varie Legal Entity.