ESAME AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE – SETTORE IMMOBILIARE

Si terrà mercoledì 1 febbraio 2023 l’esame scritto per gli aspiranti agenti d’affari in mediazione – settore immobiliare – in possesso dell’attestato di frequenza del corso preparatorio organizzato dalla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni

Per poter partecipare all’esame è necessario presentare domanda entro e non oltre il giorno 13 GENNAIO 2023.

La domanda può essere:

– spedita alla pec registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it, da casella pec ed anche da una semplice casella di posta elettronica non certificata

– presentata in cartaceo all’Ufficio Registro delle imprese della Chambre Valdôtaine – Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane – Regione Borgnalle, 12 – dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

Costi

– € 77,00 quali diritti di segreteria

– € 16,00 quale marca da bollo (assolta in modo virtuale)

Il pagamento, sia dei diritti sia della marca da bollo, può essere effettuato:

– tramite sistema PagoPA mediante avviso di pagamento che l’ente invierà a seguito di ricezione della domanda di iscrizione nei termini suddetti; il pagamento dovrà essere effettuato con una delle modalità messe a disposizione dal sistema PagoPa entro 5 giorni dalla ricezione dell’avviso;

– con bancomat o contanti allo sportello.

I candidati ammessi verrà comunicato con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di esame all’indirizzo email o alla casella PEC indicati sul modulo di iscrizione, oltre che mediante avviso pubblicato sul sito camerale.

Clicca QUI per scaricare il modulo di iscrizione.