ÉVANGILE DE DIMANCHE: AVEC MARIE, NOUS SOMMES FAITS POUR BÉNIR

Aujourd'hui mes frères et soeurs, nous célébrons une triple fête: La fête de la Vierge Marie mère de Dieu, la journée mondiale de la paix et le nouvel an 2023. Marie nous donne le Sauveur, le Prince de la paix quand les temps furent accomplis, Marie nous accompagne comme mère dans les vicissitudes de l'histoire. Avec Marie nous apprenons à bénir le Seigneur, à chanter le Magnificat pour les bienfaits que le Seigneur ne cesse de nous combler.

1. NOUS SOMMES FAITS POUR BÉNIR.

Les lectures de cette année nouvelle nous invitent à contempler les dons reçus du Seigneur. La première lecture des Nombres est une formule magnifique de bénédiction qui nous sert pour présenter des voeux du nouvel an. Les paroles que Dieu recommande à Moise d'utiliser pour bénir son peuple sont les suivantes:" Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix!"

Dans cette bénédiction, la parole "visage" vient deux fois. Quand le Seigneur penche son regard sur nous, nous sommes sauvés. Mais quand il détourne son visage sur nous à cause de nos péchés, nous expérimentons notre néant. Le psaume 79 invoque le Seigneur en priant:" Seigneur Dieu des armées, fait nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés". Un jour, Alipe l'ami intime de saint Augustin a chanté ce psaume pendant la nuit, quand il était dans la toilette.

Sa mère Monique s'est fachée contre ce genre de profanation, car pour la pieuse femme, ce lieu est malsain pour ce psaume. Saint Augustin en donnant raison à son ami, dit à sa mère: ce psaume est justement adapté à l'homme qui vit dans la saleté comme la toilette et quand il vit la nuit de la foi. Pour saint Augustin, la miséricorde de Dieu rejoint l'homme partout où il est. Sa bénédiction invite l'homme à entrer dans la communion avec Dieu, avec la communauté humaine et avec la nature.

Le Psaume 66 est aussi une prière de bénédiction par excellence. Il y a d'abord l'action de Dieu pour nous, ensuite la reconnaissance des nations sur les merveilles de Dieu et enfin l'effet de la bénédiction sur la création. "La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu nous bénit".

2. MARIE DONNE LE NOM À SON FILS.

"Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception". Nous pouvons constater une grande révolution de la femme à travers cette nomination de l'enfant. C'est Elisabeth qui donna le nom à son fils et Zacharie à peine qu'il accepta ce nom, sa langue fut déliée et commençait à louer le Seigneur.

Marie, dans l'Évangile de Luc, obéit à la recommandation de l'ange qui lui disait:" Tu l'appelleras Jésus".

Marie reçoit la dignité de nommer le Fils du très haut. Le nom selon Platon dans son dialogue intitulé "Cratile" défend le sens ontologique du nom contre ceux qui le réduisent à la convention. Le nom est un programme de vie. Même un objet est connu quand il est nommé. Le nom de Jésus incarne déjà la mission du fils de Dieu et de Marie. Il signifie Dieu sauve. En Jésus, Dieu sauve l'humanité et lui donne la paix.

3. LE TÉMOIGNAGE DES BERGERS ET LE SILENCE MÉDITATIF DE MARIE.

Les premiers missionnaires qui diffusent le grand événement de la naissance du Christ sont les bergers. Leur message suscite l'étonnement des interlocuteurs. Ce que nous admirons chez ces personnes de condition sociale modeste est leur courage de la vérité. "Ils se hatèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire". Ils vivent ces paroles du psaume 94: "Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main".

L'enfant Jésus est le Roi qui vient rendre témoignage à la vérité qui nous rend libre, il est le bon Pasteur qui porte la brebis égarée sur ses épaules. Comme le disciples bien aimé le jour de Pâque, qui voit et croit devant le tombeau vide, les bergers aussi entrent dans la grotte, voient l'enfant couché dans une mangeoire et croient en lui. Le bien se répand de lui-même selon l'adage latin "bonum diffusivum sui".

Ils ne peuvent pas se taire. Par contre, la Vierge Marie ne dit rien. Elle concerve tout cela dans son coeur. Elle ne parle pas de sa bravour. Elle ne raconte rien de son expérience de l'annonciation. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur. Il y a trois enseignements qu'il faut retenir dans cette page de l'évangile de Luc: le silence méditatif de Marie, le sens religieux des pasteurs et leur mission. Le silence de Marie est lié à son humilité.

Les bergers adorent Jésus et annoncent ce qu'ils ont vu, et tous ceux qui entendirent leur témoignage sont émerveillés. Donne-nous Seigneur un coeur de Marie et l'audace des bergers.

4. PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE.

Nous te louons Seigneur et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nous avoir accompagné tout au long de cette année qui vient de passer. Nous mettons entre tes mains cette année nouvelle 2023. Sans toi, le nombre de nos années n'est que peine et misère. Avec toi, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille ans sans toi.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine sur nous en ce temps obscur de notre histoire et nous serons sauvés. Qu'il nous donne la paix et qu'il transforme nos coeurs de Pierre en coeur de chair pour devenir des instruments de sa paix.

Sainte Marie, Reine de la paix, prie pour nous.

Saint Joseph, homme juste, obéissant qui prend soin de sa famille dans le silence, prie pour nous. Amen.





Heureuse année nouvelle 2023 cher frère et soeur.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera