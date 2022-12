I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pont Saint Martin per un recupero autovettura. Il veicolo ha urtato e divelto il parapetto del ponte sul torrente Lys rimanendo in bilico. Illesi i due occupanti. Il pronto intervento dei Volontari locali ha permesso una prima messa in sicurezza e all'arrivo del personale professionista l'auto è stata recuperata con l'intervento di due mezzi dotati di verricello. Sul posto anche i CC e polizia locale.