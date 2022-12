Trasporto merci pericolose soggette a ADR: dal 1 gennaio obbligo di nomina consulente per la sicurezza dei trasporti

Dal 1 gennaio entra in vigore l’aggiornamento 2023 del regolamento ADR che regola il trasporto internazionale su strada di merci pericolose e che impone vari obblighi ai soggetti coinvolti nel trasporto, dal momento della spedizione fino all’arrivo a destinazione (caricatori, trasportatori, imballatori, riempitori, speditori).

Questo aggiornamento rende effettivo anche per lo speditore la nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti previsto al punto 1.6.1.44 dell’ADR, l’Accordo Europeo per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, già in essere invece per le altre figure.

La criticità di questo nuovo obbligo è costituita dal fatto che non sono state estese a questa categoria le possibili esenzioni previste (per alcuni trasporti e/o quantità modeste) invece per caricatori, trasportatori, imballatori e riempitori.

CNA, assieme alle altre associazioni di categoria, sta chiedendo ai ministeri interessati i necessari chiarimenti e l’estensione almeno in via interpretativa dell’esenzione anche allo speditore, in attesa che l’esenzione possa essere integrata nel prossimo rinnovo del regolamento ADR, che viene aggiornato a livello europeo con cadenza biennale (ADR 2025).