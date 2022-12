LAVORATORI SENZA TREDICESIMA. FIM CISL E FIOM CGIL PROCLAMANO SCIOPERO ALLA CORE INFORMATICA DI PONT-SAINT-MARTIN 

Senza tredicesima a pochi giorni dalle festività natalizie. È il “regalo” che i 70 (circa) lavoratori della Core Informatica di Pont-Saint-Martin troveranno quest’anno sotto l’albero di Natale. “Sconcerto nel constatare che fino a mezzogiorno di venerdì 23 dicembre non sono state accreditate le tredicesime" dicono all’unisono Fim e Fiom Valle d’Aosta. Proseguono Fabrizio Graziola ( Fiom Cgil) e Fausto Renna ( Fim Cisl): “Ancora una volta l’azienda si è distinta per sensibilità verso i suoi lavoratori”. Per questo motivo Fim Cisl e Fiom Cgil Valle d’Aosta hanno proclamato 4 ore di sciopero a fine turno nella giornata di oggi, venerdì 23 dicembre.