Almanach de samedi 17 decembre saint Lazare

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 17 dicembre

Evêché - matin

Participation au Colloque «Mgr Joseph-Auguste Duc - Chan. François-Gabriel Frutaz. Cent ans après»

Seminario - ore 15.30

Incontro con i Docenti di Religione Cattolica

Premiazione Presepi

Martedì 20 dicembre

Ospedale Beauregard - ore 9.30

Visita ai malati

Mercoledì 21 dicembre

Ospedale Parini - ore 15.00

Visita ai malati

Giovedì 22 dicembre

Ospedale Parini - ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 23 dicembre

Reparto di Psichiatria - ore 15.00

S. Messa in preparazione al Natale e visita ai malati

Sabato 24 dicembre

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Domenica 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Ospedale Parini - ore 16.00

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Lunedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Martedì 27 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Sabato 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

LE MESSAGER RICORDA saint Lazare

La Chiesa celebra Santi Anania, Misaele e Azaria (Abdenago, Misach e Sidrach) Martiri

Abdenago, Misach e Sidrach, chiamati anche Anania, Misaele e Azaria, sono personaggi biblici. Il libro del profeta Daniele, nei primi tre capitoli, espone la vicenda di questi tre personaggi con dovizia di particolari. Sono i tre giovinetti, divenuti governatori di Babilonia, che, per non aver voluto adorare un idolo pagano, furono gettati in una fornace ardente dalla quale rimasero, però, illesi. Le reliquie dei tre santi vetero-testamentari furono traslati da Babilonia a Costantinopoli, nella chiesa di S. Daniele stilita. Da là queste reliquie furono portate, nel 1156, nell’abazzia di Montevergine dove tuttora si venerano. Le reliquie dei tre fanciulli babilonesi sono esposte in tre reliquiari diversi. In uno di questi, su una targhetta, c’è scritto “Ossa S. Misach ex tribus puer Babylon”. Nel secondo la targhetta avverte trattasi di “Ossa S. Sidrach ex tribus puer Babylon”. Nel terso reliquiario vi sono le “Ossa S. Abdenago ex tribus puer Babylon”. La festa dei tre fanciulli babilonesi viene celebrata, a Montevergine, il 16 dicembre. Il sole sorge alle ore 8,00 e tramonta alle ore 16,35.

“Solidarietà è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorati. (Papa Francesco)