Almanach de jeudi 24 novembre saint Clément

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 26 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin - ore 21.00

Partecipazione al concerto di Santa Cecilia della Banda municipale di Aosta

Domenica 27 novembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 28 novembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

Ritiro del clero

Biblioteca diocesana - ore 15.00

Riunione del gruppo di lavoro "San Bernardo 2023"

Martedì 29 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Asilo Mgr Jourdain - ire 18.30

Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 30 novembre

Casa di Riposo J.B. Festaz - mattino

S. Messa e visita agli ospiti

Vescovado - pomeriggio

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Clément

La Chiesa celebra i Santi Martiri Vietnamiti (Andrea Dung Lac e 116 compagni)

Il cattolicesimo giunse in Vietnam sul finire del secolo XVI, ma fu continuamente osteggiato dai regnanti locali: tra i secoli XVII e XIX, si susseguirono più di 50 editti contro i cristiani, che provocarono l’uccisione di circa 130 mila fedeli. 117 di essi, beatificati negli anni 1900, 1906, 1909 e 1951, sono stati unificati in un solo gruppo e canonizzati da san Giovanni Paolo II, che li ha anche dichiarati Patroni del Vietnam con la Lettera apostolica «Si quidem cunctis» del 14 dicembre 1990. Il gruppo comprende: 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici (tra cui medici, militari, molti padri di famiglia e una madre di famiglia). A rappresentarli tutti, il Martirologio Romano nomina Andrea Dung-Lac, prima catechista e poi sacerdote, che riscuote in Vietnam una particolare devozione. La data della memoria liturgica unitaria è il 24 novembre, giorno nel quale morirono tre di essi. La Chiesa celebra San Clemente I Romano Papa e martire

Il sole sorge alle ore 7,34 e tramonta alle ore 16,44.

“La guerra non devasta solo il presente, ma anche l’avvenire di una società. Ho letto che dall’inizio dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal Paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego! La guerra non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia”. (Papa Francesco)