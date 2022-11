Un ricordo di Gene

Pierantonio Genestrone (sn) ed il suo più stretto collaboratore, Beppe Sagaria, vice presidente vicario in una pausa durante l'organizzazione di Mercanti in Festa

Fatemi ricordare l’amico Pierre che conosco da quando avevamo Lui 6 anni e io un anno in più. Intanto, aveva due Genitori davvero in gamba e Lui era vivace, attento ai dettagli, umile quanto basta, ma anche capace di dettare l’agenda delle cose da fare per risollevare sia il commercio che la Categoria.

Molto abile e sensibile nelle pubbliche relazioni, diventava egoista quando doveva difendere i Colleghi commercianti che per Lui erano fratelli nella lotta quotidiana per migliorare la qualità della vita in Valle d’Aosta. L’ultima volta – venti giorni orsono – ci siamo visti al terzo piano del Parini: non era in forma ed era solo.

Di Lui, ricordo la generosità verso gli altri, la competenza nel Suo settore ma in genere anche sull’insieme della vita sociale, la capacità di parlare alla politica con proposte chiare e definite, la voglia di saldare le prospettive del commercio a quelle dell’evoluzione turistica.

Era simpatico l’amico Pierre e sapeva dialogare con le Istituzioni anche nelle circostanze più difficili. È stato un esempio di cittadinanza attiva e di impegno civico, anche se non sempre il potere ha voluto o saputo riconoscere le Sue alte qualità. Ciao Pierre: presto ci rivedremo in un altrove, dove l’amicizia si conserva per sempre e dove la pace risolve tutti i problemi.

Fisa