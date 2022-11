Mercato dell’usato online, alcuni consigli per difendersi dalle truffe

L’Antitrust ha comunicato di aver chiuso un’istruttoria nei confronti della società Vinted UAB, irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per “modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www.vinted.it

Il mercato dell’usato online è in continua crescita, ma bisogna fare attenzione ai malintenzionati.

Alcuni consigli:

1) Scegli gli annunci più strutturati: se un annuncio ti sembra dia poche informazioni, chiedine di più al venditore. E se tentenna, diffidane.

2) Chiedi più foto: se le foto del prodotto sono troppo belle per essere vere, chiedine altre al venditore. Se dice che non può, orienta l’attenzione su un altro annuncio.

3) Diffida dal prezzo troppo basso: se un oggetto costa troppo poco, non sempre è un affare. Confrontalo con il prezzo di mercato per toglierti ogni sospetto.

4) Proteggi i tuoi dati: non fornire mai dati eccedenti rispetto a quelli necessari alla compravendita. Codici pin o password personali non sono necessari!

5) Scegli lo scambio a mano o metodi di pagamento tracciabili: per il pagamento, ricorda che carta ricaricabile o vaglia non consentono alla polizia postale di risalire ai truffatori.

Prediligi dunque lo scambio a mano per accertarti che le caratteristiche del prodotto corrispondano alla descrizione, potendo, in caso contrario, rinunciare all’acquisto. Se lo scambio a mano non fosse disponibile, scegli strumenti di pagamento tracciabili.

6) Dubita di venditori che vogliono essere contattati al di fuori della piattaforma di annunci: contatta il venditore solo attraverso il servizio di messaggistica o e-mail offerto dal sito di compravendita.