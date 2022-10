I Colori sonori dell’Associazione Bandistica Città di Aosta

L’Associazione Bandistica Città di Aosta si occupa di diffondere la cultura musicale, liberamente e per tutti, attraverso la Scuola Civica di Musica Renato Arnod, la Banda Musicale di Aosta e i numerosi progetti culturali ideati e realizzati al suo interno. E per promuore la sua missione ha promosso, per il quarto anno la rassegna Colori Sonori Colori Sonori: Concerti dal Salone Ducale.

La rasegna si compone di 6 appuntamenti che spaziano dalla musica per Orchestra di fiati a quella per diversi Ensemble da camera, in particolare si inizierà dal Concerto di Gala di Santa Cecilia della Banda Municipale città di Aosta diretta dal M° Daniele Papalia, sabato 26 novembre 2022 dalle ore 21 presso la Chiesa di Saint-Martin-de-Corléans, con la partecipazione straordinaria del solista internazionale M° Ivan Mancinelli alla marimba e del timpanista principale dell’Orchestra Haydn M° Domenico Cagnacci.

Verrà seguito in prima mondiale nella trascrizione per Orchestra Fiati il “Double Concerto per Marimba, Timpani e Orchestra” del compositore brasiliano Ney Rosauro.

Gli appuntamenti successivi si terranno nella splendida cornice del Salone Ducale dalle ore 20.30 partendo da sabato 21 gennaio 2023 con l’esibizione del pianista Enrico Gianino assieme al trombonista valdostano Gabriele Bastrentaz, vincitore di audizioni nelle più importanti orchestre italiane; il successivo si terrà sabato 25 febbraio 2023 con il Trio Armonikos, composto da tre giovani laureati al Conservatoire de la Valle d’Aoste, Michele Mauro al violino, Serena Costenaro al violoncello ed Erica Pompignan al pianoforte.

Sabato 25 marzo 2023 si prosegue con il concerto del Quintetto di Fiati composto da Davide Schiavon all’oboe, Davide Papalia al clarinetto, Greta Spada Rossi al flauto, Walter Chenuil al corno e Daniele Papalia al fagotto; sabato 22 aprile 2023 sarà il turno del violinista Luca Carlomagno e del clarinettista Davide Papalia che si esibiranno in Duo con il pianista Andrea Boccaletti.

Si concluderà sabato 27 maggio 2023 con l’esibizione degli studenti più meritevoli del Liceo Musicale. La presentazione dei concerti è a cura di Giovanni Navarra.

Prenotazioni e contatti

L’entrata ai concerti è libera fino ad esaurimento posti, tuttavia è consigliata la prenotazione: - tramite mail a colorisonori@bandamusicaleaosta.it oppure - sms/whatsapp al 342 6196792.

Direttori artistici e organizzazione Davide Papalia, diplomato di clarinetto presso i Conservatori di musica di Rimini, Torino e Lugano, prof. di Clarinetto presso la Scuola Civica di musica “R. Arnod” e di Clarinetto e Storia della Musica presso il Liceo Musicale di Aosta (348 0083153); Alessandro Viola, diplomato in strumenti a percussione presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, ultimo anno del Master in Performing Arts Management presso l’Accademia del Teatro alla Scala e MIP Business School del Politecnico di Milano, vicepresidente dell’Associazione bandistica Città di Aosta (333 7965959); Daniele Papalia, diplomato di strumenti a percussione e strumentazione per banda presso i Conservatori di musica di Trieste e Verona, ultimo anno del diploma accademico di II livello in Fagotto presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, prof. di Strumenti a Percussione presso la Scuola Civica di musica “R. Arnod” e presso il Liceo musicale di Aosta, co-direttore della Banda Municipale città di Aosta (342 6196792).