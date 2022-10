UniTre VdA riprende i corsi anno accademico 2022/2023

Il Direttivo dell'Università della Valle d'Aosta annuncia che i corsi di UNITRE VdA, per l'anno accademico, 2022/2023, inizieranno lunedì 7 novembre e che le iscrizioni si riceveranno a partire dal 25 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30 presso la segreteria dell’UNITRE all’Istituto Manzetti. Tutte le informazioni nel sito Internet rinnovato e attivo dal 21 ottobre.

L'offerta culturale, nonostante i limiti imposti dall’odierna situazione, è varia e di notevole livello. Chi non ha possibilità di scaricare e stampare il programma corsi, saranno disponibili copie cartacee presso la Biblioteca Regionale, gli Uffici del Turismo, o presso i collaboratori scolastici dell’Istituto Manzetti.

Programma Corsi

LUNEDÌ

ore 15.30 - 17.00 Biblioteca Regionale ( fino a esaurimento 80 posti)

Musica

Docente: Paolo RISI

“ L’alfabeto della musica: corso introduttivo per avvicinarsi alla musica classica”

7 - 14 – 21 novembre

“ Händel, Scarlatti, Bach”

13 - 20 - 27 marzo; 3 – 17 - 24 aprile; 8 maggio

Docente: Liliana BALESTRA

“ Una narrazione musicale: L’anello del Nibelungo” di Richard Wagner

28 novembre; 5 – 12 - 19 dicembre

Docente: Pietro GIORGIO

“ la canzone italiana dagli anni ‘50 agli anni ’70: un itinerario ragionato delle emozioni”

16 -23 gennaio; 6-13-20-27 febbraio; 6 marzo

MARTEDÌ

ore 15.30 - 17.00 Biblioteca Regionale ( fino a esaurimento 80 posti)

Medicina

Relatrice: Dott.ssa Irene PELLONI

L’osteoporosi

8 novembre

Relatore: Dott.ssa Silvia MAGNANI

“COVID” come evitare di infettarsi e come comportarsi in caso di positività

15 novembre

Relatore: Dott. Renato MATTEOTTI

Artrite eartrosi: il punto di vista dell’ortopedico

22 novembre

Relatore: Dott. Fabio Zanardi

“Vertigini e altre patologie otorinolaringoiatriche”

29 novembre

Geografia

Relatore: Enea FIORENTINI

“ Itinerari alla scoperta delle acque ( e non solo…) della Dora Baltea

6 dicembre (seguiranno visite guidate cfr. programma giovedì)

Letteratura Italiana moderna

Docente: Giulio POLI

“ La letteratura dell’alpinismo: un’epica dell’era moderna”

13-20 dicembre; 17-24 gennaio; 7 febbraio

I Classici della Letteratura Italiana

Docente: Bruno Germano

“Bruno Germano legge i PROMESSI SPOSI”

14-21-28 febbraio; 7-14-21-28 marzo; 4-11-18 aprile

MARTEDÌ

ore 15.30 - 17.00 Istituto “ I. Manzetti” : laboratorio

Nuove Tecnologie

Docente: Gianluca NACCARATO

“ Smartphone facile e utile nella vita quotidiana”

1° corso: 22-29 novembre; 6-13-20 dicembre; 10-24 gennaio; 7 febbraio

2° corso: 14-28 febbraio ; 7-14-21-28 marzo; 4-11 aprile

MERCOLEDÌ

ore 15.30 - 17.00 Biblioteca Regionale ( fino a esaurimento 80 posti)

Scienze

a cura di CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni Pseudoscientifiche )

“ Conosc(i)enza – gli strumenti per capire”

Relatore: Andrea BERTI

“Indaghiamo: misteri per spiegare la scienza”

16 novembre

Relatrice: Eleonora GALMOZZI

“Malattie, epidemie, pandemie: bufale e verità”

23 novembre

Relatore: Ivo MAISTRELLI

“Il dubbio, strumento per conoscere, analizzare e decidere”

30 novembre

Immagini di Viaggio

A cura di René BERNO

“Il cuore antico dell’Africa Nera” “Il museo Archeologico di Napoli” “Praga”

7 dicembre

A cura di Nando PAMPAGNIN

“ Messer Tulipano - Le cinque terre - Il trenino rosso del Bernina - Mongolfiere - Castelluccio e SpelloFiori di Montagna in Valle D’Aosta”

14 dicembre

A cura di Filippo DUCLY

“ Isola d’Elba -Ischia – Riflessi -Gesti del lavoro – Mercati nel mondo -Nomadi ( lungo le vie del vento)”

21 dicembre

Storia Contemporanea

Docente: Roberto MANCINI

“Ucraina, la guerra e la storia: dalla nascita dell’URSS all’attuale conflitto”

18 gennaio; 1-8-15-22 febbraio; 1-8-15-22 marzo

Arte e Storia Valdostana

Docente: Omar BORETTAZ

“ Formidabili quegli anni…….Il tempo di Giorgio di Challant e il Castello di Issogne”

29 marzo ( seguirà visita al Castello cfr programma giovedì)

Letteratura Valdostana

Docente : Iris MORANDI

“ La littérature valdôtaine au féminin entre XIX et XX siecle”

5-12-19-26 aprile; 3-10 maggio

MERCOLEDÌ

ore 15.30 - 17.00 Istituto “I. Manzetti”

Arte e Storia Valdostana

Docente: Joseph RIVOLIN

“ En Marche! Passeggiate alla riscoperta delle Chiese di Aosta”

9 novembre ( seguiranno visite guidate cfr.programma giovedì)

Lingue: Inglese

Docente: Francesca NAPOLITANO

Corso Principianti

23-30 novembre;

Corso intermedio 7-14-21 dicembre; 11-18-25 gennaio; 1-8 febbraio

15 febbraio; 1-8-15-22-29 marzo; 5-12-19-26 aprile

GIOVEDÌ

Visite Guidate

Arte e Storia Valdostana

Docente guida : Joseph RIVOLIN

“ EN MARCHE! Passeggiate alla riscoperta delle Chiese di Aosta”

10-17-24 novembre

( Il luogo di incontro per le visite sarà indicato durante la conferenza del 9 novembre)

Docente: Omar BORETTAZ

“ Formidabili quegli anni…….Il tempo di Giorgio di Challant e il Castello di Issogne”

Visita al Castello di ISSOGNE

30 novembre

Geografia

Docente guida: Enea FIORENTINI

Itinerari alla scoperta delle acque ( e non solo…) della Dora Baltea

Escursione sulla strada romana da Hône a Donnas 9 marzo



Escursione sulla via Francigena da Ivrea a Burolo e Bollengo

Visita all’Abbazia di Staffarda e al Castello di Manta

I canali derivati dalla Dora Baltea in Piemonte

I canali della Dora Baltea da Vercelli verso Nord e visita alla Basilica di Sant’Andrea (VC)

Escursione alle grange del vercellese irrigate dalla Dora Baltea e al Principato di Lucedio

Visita alla riserva naturale di Baragge 23 marzo

13 aprile

27 aprile

11 maggio

25maggio

8 giugno

(Le informazioni relative alle visite saranno fornite durante la presentazione del 6 dicembre oppure telefonando ai

numeri 335 68595060 333 3841244)

GIOVEDÌ

ore 15.30 - 17.00 Museo Archeologico Regionale ( P.zza Roncas)

Docente : Cristina RONC e Collaboratori

“I Giovedì dell’UNITRE al Museo Archeologico Regionale”

13-20-27 aprile 4-11 maggio

VENERDÌ

ore 15.30 - 17.00 Istituto “I. Manzetti”

Etica e Relazioni

Docente : Mery STELLINO

“Saper dire di no: un percorso etico relazionale”

25 novembre; 2-9-16 dicembre

Pedagogia della Terza Età

Docente : Ambra ARANGIO

“ RICOMINCIARE! COME E PERCHÉ ” In un mondo cambiato e che cambia….riflessioni sul proprio vivere”

13-20-27 gennaio; 3-10-17 febbraio; 3-10 marzo

Francese

Docente : Francesca NAPOLITANO

“S’amuser avec le français” ( Jeux, chansons, mots qui n’existent pas, expressions françaises, enigmes e devinettes,

lectures insolites)

17-24-31 marzo; 14-21-28 aprile

Pittura

Docente : Roberto SALVATO

Corso di pittura ad olio

( n° max di iscrizioni 25)

11-18-25 novembre; 2-9-16-23 dicembre; 13-20-27 gennaio

Docenti : Ruth PIPERNO - Loretta BOVIO

Corso di pittura ad acquerello

( n° max di iscrizioni 25)

3-10-17 febbraio; 3-10-17-24-31 marzo; 14-21-28 aprile.

PER SAPERNE DI PIU