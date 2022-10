Almanach de jeudi 20 octobre sainte Adeline Sainte Aline

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 20 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 20.30

Incontro Zona 5 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Venerdì 21 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 22 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Morgex, La Salle e Derby

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di S. Anselmo, San Lorenzo e Madonna delle Nevi

Domenica 23 ottobre

Cattedrale di Torino - ore 15.30

Partecipazione alla celebrazione per l'imposizione del Pallio

a S.E. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo metropolita di Torino

Lunedì 24 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 20.30

Incontro Zona 3 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 25 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 26 - giovedì 27 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis

Visita alla Comunità

Venerdì 28 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

3° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Martiri per una nuova città. Beati don G. Bernardi e don M. Ghibaudo

a cura di don Bruno Mondino

Domenica 30 ottobre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 31 ottobre

Seminario - ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

