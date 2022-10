Il 21 ottobre a Milano con CNA Next: “Lead the change. Il cambiamento necessario"

E’ un’evoluzione non più rinviabile, quella che chiama all’appello le imprese, consapevoli che la sostenibilità è un’occasione di crescita, la responsabilità sociale d’impresa una scelta etica e l’innovazione una vocazione al cambiamento. “Lead the change. Il cambiamento necessario” è il titolo che abbiamo scelto quest’anno per l’undicesima edizione di CNA Next, l’incontro annuale organizzato da CNA Giovani Imprenditori che si svolgerà a Milano il 21 ottobre prossimo. Il nostro sistema economico e sociale va ripensato attraverso nuovi paradigmi che ci consentano di stimolare lo sviluppo e ridurre le inaccettabili disuguaglianze generate dal sistema attuale. Affinché ciò si realizzi è necessario mettere al centro il futuro e i diritti delle nuove generazioni, che devono essere considerate i principali artefici di questo cambiamento.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di CNA Next.

Anche quest’anno saranno con noi tanti ospiti in rappresentanza del mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni che ci ispireranno nell’ottica di evolvere verso nuovi modi di produrre, lavorare e fare impresa.

Registrati qui.

Scopri qui il programma della giornata.