La Tsapletta di ottobre è in edicola

La Tsapletta, il trimestrale della biblioteca comunale di Courmayeur, è nuovamente in distribuzione gratuita nelle edicole di Courmayeur, in Municipio e in biblioteca. Il numero del mese di ottobre 2022 presenta in copertina l’immagine del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, un richiamo certamente all’evento di inaugurazione estivo, ma soprattutto al messaggio che tale opera suggerisce, sempre attuale, e ben spiegato in un articolo tutto da leggere.

La montagna come sempre è protagonista ne La Tsapletta, attraverso articoli di attualità, approfondimenti e racconti. Tra i diversi temi affrontati questa volta figurano i “20 anni di Fondazione Montagna Sicura”, realtà che ha saputo ritagliarsi un posto di assoluto rilievo come centro di ricerca e formazione sui temi della sicurezza in montagna, del monitoraggio, del cambiamento climatico. Montagna e alpinismo “Una scelta di responsabilità, umiltà e libertà” è invece l’approfondimento dedicato al documento elaborato da varie personalità, professionisti della montagna e politici francesi e valdostani sulle sfide che attendono le montagne di tutto il mondo, alla luce dei cambiamenti climatici in atto. E parlando di alpinismo non poteva mancare un articolo dedicato alla grande impresa di Filip Babicz sul Grand Capucin, vetta assolutamente unica per il massiccio del Monte Bianco.

Courmayeur è tra le capitali del trail e in tre articoli si ripercorrono altrettanti eventi che sono stati protagonisti nell’estate ai piedi del Monte Bianco: il Vertical Courmayeur e Trail del Battaglione, il Tor des Géants e l’UTMB Mont-Blanc. Grandi emozioni e grandi numeri anche quest’anno.

Nelle pagine dedicate alla “Vita di paese” troviamo il bilancio e le riflessioni su alcuni momenti di comunità come le patronali, il ritrovo dei nostri Jeunes d’Antan e tanti altri piccoli eventi che hanno allietato grandi e piccoli.

Un articolo a firma di Guido Andruetto è dedicato poi a Don Gregorio Mrowczynski, che da un anno guida la comunità parrocchiale della Chiesa di San Pantaleone e che, come tutti sanno, oltre che pastore di anime è un gran amante della montagna e alpinista. Tra i tanti articoli presenti, infine, tutto da leggere è il racconto su “nonno Henry Grivel”, ironico e allegro scritto da Anna Grivel.

La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli e spunti tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.