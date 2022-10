Uve di qualità eccezionale

Siamo giunti a un punto molto importante della vendemmia, dopo una partenza decisamente lampo il 16 agosto con le basi spumante, le scorse settimane ci hanno regalato un settembre asciutto e fresco con grandi escursioni termiche.

Gli ultimi venti giorni un ritorno del caldo ma complessivamente tutto molto positivo. Abbiamo avuto la stagione più siccitosa a memoria d’uomo, che è cominciata sin dall' inverno ed ha abbracciato primavera ed estate.

Siamo stati decisamente molto preoccupati per le nostre uve, ma abbiamo constatato fin da subito la loro qualità, eccezionale per tutte le varietà come il Petite Rouge.

Temevamo aspetti tecnici ma ad oggi con le fermentazioni ormai concluse per molte varietà raccolte, possiamo dire di avere un grande equilibrio tra alcool e acidità ben presente e rappresentativa del territorio.

Stiamo concludendo in questi giorni con la Petite Arvine, una varietà tardiva tra i bianchi; ci concentreremo poi sul Merlot, il Nebbiolo e il Fumin, per quanto concerne i nostri rossi più importanti.

Infine stiamo organizzando la chiusura della vendemmia ad Aymavilles , le aziende locali Didier Gerbelle, Cave des Onze Communes e Les Cretes si ritroveranno insieme il 12 novembre e raccoglieranno gli ultimi grappoli di Fumin e Neiret. Tutto sarà portato presso Les Cretes e vinificato in giornata.