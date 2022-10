Almanach samedi 8 octobre sainte Pélagie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 8 ottobre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin in Aosta - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 9 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pré-Saint-Didier - ore 10.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Seminario - ore 17.00

Mandato catechistico

Lunedì 10 ottobre

Torino, Palazzo Reale - mattino e pomeriggio

Partecipazione alla giornata nazionale 2022

Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto

Priorato di Saint-Pierre - ore 20.30

Incontro Zona 1 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 11 ottobre

Vescovado e Seminario - ore 16.00

Incontro con i Sindaci della Valle d'Aosta

Mercoledì 12 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per il 20° Anniversario di Fondazione

Curia Vescovile - ore 18.00

Riunione gruppo di lavoro "San Bernardo 2023"

Giovedì 13 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Oratorio di Saint-Vincent - ore 20.30

Incontro Zona 4 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Venerdì 14 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

2° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Madre Rosetta Marchese a cura di Sr Francesca Caggiano fma

LE MESSAGER RICORDA sainte Pélagie

La Chiesa celebra Santa Benedetta di Origny-sur-Oise Martire

I suoi Atti formano un racconto favoloso, simile alla passio di Santa Saturnina, festeggiata il 20 maggio. La più antica traslazione delle reliquie avrebbe avuto luogo nel 665. Altre ne sarebbero seguite nell'876-878 e nel 1231.

La festa, che cade l'8 ottobre, è passata da Usuardo al Martirologio Romano, dove è confuso con il nome di "Laon", la città in cui visse Benedetta, con quello di Lione. Il Nuovo Martirologio Romano non è più presente.

Le sue reliquie si trovano a Origny-sur-Oise, nella diocesi di Reims

Il sole sorge alle ore 7,24 e tramonta alle ore 18,48.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.” (Papa Francesco)