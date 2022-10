Indagine per le imprese della ristorazione sulle risorse umane nell'estate 2022

Negli ultimi anni, in particolare durante l'ultima estate, il tema delle risorse umane è divenuto un aspetto centrale per la competitività delle imprese turistiche (e non solo), già gravate da una smisurata crescita dei costi.

Per indagare alla radice il fenomeno turismOK, tramite l'Osservatorio turistico della Valle d’Aosta, ha avviato un'indagine conoscitiva circa le aspettative dei giovani studenti sul mondo del lavoro. In egual maniera ha coinvolto l'offerta di lavoro del settore turistico valdostano per capire quali problematiche sussistono, in che modalità esse si sono palesate e cosa si è fatto e si sta facendo per porvi rimedio.



Le imprese del settore della ristorazione possono dare il loro contributo compilando il breve questionario anonimo della durata di pochi minuti, compilabile al seguente LINK.

Il documento deve essere compilato entro il 7 ottobre 2022.

I risultati ottenuti saranno messi a disposizione gratuitamente sul sito dell'Osservatorio turistico della Valle d'Aosta a partire dal 4 novembre.