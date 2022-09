Concorso Modon d'Or dedicato alla migliore Fontina DOP di alpeggio 2022

L’Assessorato organizza anche quest’anno il Concorso Modon d’Or dedicato alla migliore Fontina DOP di alpeggio, in collaborazione con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales e con il supporto tecnico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina. Sono ammesse al Concorso le Fontine DOP prodotte in alpeggio nel mese di luglio 2022 (una forma per alpeggio).

Crediamo che questa iniziativa rivesta una grande importanza, non solo perchéè finalizzata a promuovere il prodotto che più caratterizza la nostra regione, la Fontina DOP, ma anche perché valorizza il legame che questa ha con il territorio e, soprattutto, ricorda che, dietro la qualità di ogni forma, c’è il competente e non facile lavoro degli agricoltori, i veri protagonisti di questo Concorso.

Il Concorso Modon d’Or ha l’obiettivo di promuovere la Fontina DOP d’alpeggio anche da un punto di vista commerciale, perchéè indispensabile, in un’ottica di valorizzazione, che la qualità abbia il giusto riconoscimento anche economico. Per questa ragione, le Fontine selezionate saranno inserite in specifiche iniziative di vendita e ai produttori delle migliori dieci forme di Fontina verrà assegnato un premio.

Al termine delle diverse sedute di degustazione da parte delle tre Giurie coinvolte, quella tecnica, la giuria degli operatori del territorio e quella di eccellenza, verrà stilata la graduatoria delle 10 migliori Fontine, i tre Modon d’Or e le sette Médailles d’Or 2022.