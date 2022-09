Courmayeur: Giunta e Consiglio Giovani uniti per far crescere la comunità

Coinvolgere le nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica dando così voce ad una parte fondamentale del tessuto sociale di Courmayeur è stato il motivo dell’istituzione del Consiglio dei giovani e, nel rispetto di quest’ottica, è stato anche l’obiettivo dell’incontro informale che ha visto riuniti intorno al tavolo i componenti della Giunta Comunale di Courmayeur e alcuni dei componenti del Consiglio dei Giovani giovedì 22 settembre 2022.

Il sindaco Rota e l'assessora D'Addario

Dopo la pausa estiva le Presidenze del Consiglio comunale di Courmayeur e del Consiglio dei Giovani di Courmayeur hanno deciso di incontrarsi con la Giunta Comunale per condividere le principali tematiche e progettualità che sono in agenda dell’Amministrazione comunale: dalla recente approvazione del progetto presentato e finanziato dal PNRR nell’ambito del bando Borghi, alla mobilità sulle Valli Veny e Ferret, dalla nuova sede del Liceo Linguistico di Courmayeur alla necessità di nuovi spazi di aggregazione per i giovani di Courmayeur.

L’incontro, positivo e costruttivo per tutti i presenti, è stata un’ottima occasione per contestualizzare e approfondire quanto si sta muovendo a Courmayeur, attraverso elementi utili di analisi in modo da raccogliere il punto di vista dei rappresentati della gioventù del paese ai piedi del Monte Bianco.





“E’ stato un bel momento di condivisione e confronto nel quale abbiamo verificato con piacere la serietà e lo spirito analitico dei nostri giovani consiglieri - commenta la Giunta comunale - Ci hanno posto domande di approfondimento e hanno messo sul tavolo riflessioni interessanti. Questo spirito di collaborazione e questa capacità di lettura del contesto che i giovani hanno è un tassello importante per il futuro di Courmayeur. Siamo una località che deve far fronte a molte necessità, in un equilibrio costante da tenere tra le richieste che provengono dai diversi attori del territorio. Il punto di vista dei nostri giovani in questo contesto è fondamentale perché l’Amministrazione comunale è impegnata su tanti progetti, in molti di questi l’apporto e pensiero dei nostri giovani può fare la differenza. Unire visioni e riflessioni di generazioni diverse è una buona ricetta per guardare alla Courmayeur che vogliamo”.

L’incontro è stato utile al Consiglio dei Giovani per tracciare linee di azione rispetto alle proposte cui lavorare e presentare alla Giunta “E’ stato un incontro fruttuoso che ci permette, con questa formula, di approfondire e comprendere meglio motivazioni e indirizzi che la Giunta comunale sta perseguendo - Commenta Cedric Tampan, Presidente del Consiglio dei Giovani - Capire il quadro generale ci permette di capire dove intervenire per essere di supporto concreto all’Amministrazione comunale, in modo da non sovrapporci su progetti e idee, ma per dare un supporto concreto di riflessione e proposte”.

Prossimi incontri tematici di approfondimento saranno organizzati in futuro per condividere più nel dettaglio progetti e indirizzi.