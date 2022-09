Paolo Conta alla guida di Cofindustria Canavese

L’esperienza maturata in questi anni di operatività come presidente del gruppo ICT di Confindustria Canavese ha certamente consentito al neo Presidente di prepararsi per un ruolo complesso come quello di guida di un’organizzazione datoriale fondamentale per lo sviluppo e il progresso economico e imprenditoriale del territorio.

Nello stesso tempo, l’Amministrazione di Ivrea desidera salutare e ringraziare per la collaborazione ricevuta nel corso dei suoi due mandati la presidente uscente Patrizia Paglia. La sua disponibilità, insieme a quella di tutto il gruppo dirigente di Confindustria Canavese e del suo staff, hanno reso possibile operare in sintonia e armonia con l’unico obiettivo di proteggere il territorio e le attività imprenditoriali che qui sono localizzate.

Il Sindaco desidera ringraziare personalmente Patrizia Paglia per la collaborazione nelle numerose iniziative intraprese in questi anni e che hanno visto i due Enti uno a fianco dell’altro, così come per il sostegno alla valorizzazione del sito Patrimonio Mondiale UNESCO di “Ivrea città industriale del XX secolo”.

Si tratta di una successione nello spirito di continuità evidenziato anche dal permanere di Patrizia Paglia nella squadra di Presidenza.

Il già citato spirito di collaborazione non può che essere ribadito al neo Presidente a cui l’Amministrazione eporediese augura di raggiungere importanti successi che non potranno che riverberarsi su Ivrea e sul Canavese.