Almanach de lundi 19 septembre saint Janvier

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 19 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Martedì 20 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Vercelli, Seminario - ore 15.30

Riunione dei Vescovi OFTAL

Giovedì 22 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Vescovile - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 23 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 24 settembre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert, Hône e Bard

Domenica 25 settembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ritrovo presso l'Istituto Don Bosco ore 15.00

Chiusura dei pellegrinaggi mariani estivi

Martedì 27 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Mercoledì 28 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Venerdì 30 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Vescovile - ore 17.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

LE MESSAGER RICORDA saint saint Janvier

La Chiesa celebra San Gennaro Vescovo e martire

Gennaro era nato a Napoli (?), nella seconda metà del III secolo, e fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani. Nel contesto delle persecuzioni di Diocleziano si inserisce la storia del suo martirio. Egli conosceva il diacono Sosso (o Sossio) che guidava la comunità cristiana di Miseno e che fu incarcerato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania. Gennaro saputo dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme a due compagni, Festo e Desiderio a portargli il suo conforto in carcere. Dragonio informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli e di due fedeli cristiani della stessa città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell'anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere sbranati dagli orsi. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio, si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i prigionieri.

ll sole sorge alle ore 7,05 e tramonta alle ore 19,30.

“Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta” (Papa Francesco)