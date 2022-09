Il Progetto Typicalp cerca un animatore di rete

La selezione mira ad individuare un figura cui conferire l'incarico professionale di collaborazione tecnica di alta qualificazione ad un animatore di rete per il supporto e per il rafforzamento di reti di imprese agroalimentari che sperimentino il modello di logistica distributiva della piattaforma di disintermediazione elaborato dal progetto TYPICALP - TYPicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy Products.

Il collaboratore individuato, dopo una mappatura descrittiva delle principali reti di impresa del settore agroalimentare o di altre forme aggregative commercialmente attive a livello valdostano, dovrà presentare un piano di attività per:

· individuare azioni di rafforzamento delle reti che coinvolgano imprese agroalimentari con un particolare focus sul settore lattiero-caseario;

· promuovere l’utilizzo della piattaforma di disintermediazione realizzata nell’ambito del progetto, al fine di migliorare l’incontro tra domanda e offerta dei prodotti delle micro e piccole imprese della filiera agroalimentare valdostana;

· individuare possibili sinergie e opportunità nel mercato elvetico da proporre alle reti agroalimentari aggregate ed aggregande;

· individuare strategie di consolidamento delle reti esistenti, con particolare attenzione alle criticità legate alla micrologistica dei prodotti;

· valorizzare eventuali buone pratiche esistenti, individuandone i modelli di replicabilità.

La durata dell’incarico è di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di stipula del disciplinare di incarico, rinnovabile alle stesse condizioni per un massimo di 3 (tre) mesi. Il compenso è fissato in euro 7.000,00 (settemila) per 3 (tre) mesi, spese di trasferta incluse, più IVA e ritenuta d’acconto se dovute. La candidatura dovrà pervenire entro il 15 settembre 2022 esclusivamente via pec al seguente indirizzo segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Per ulteriori informazioni: https://www.ao.camcom.it/it/notizie/progetto-typicalp-cerca-un-animatore-rete