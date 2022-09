Aziende in ginocchio per rincari che hanno superato il 300%

“I rincari hanno già superato il 300% ma è soprattutto l’autunno a preoccupare perché ulteriori rincari saranno difficilmente sostenibili dalle aziende”. E’ il messaggio che Roberto Sapia, Presidente della Chambre e di CnA Valle d’Aosta ha lanciato ieri alla politica nel corso dell’incontro promosso dalla Giunta regionale con la Chambre Valdotaine , Finaosta e tutte le associazioni di categoria ed i sindacati per analizzare per fronteggiare il tema degli aumenti dei costi di acquisto dell’energia e dei conseguenti rincari delle materie prime.

La Chambre Valdotaine sta monitorando l’andamento dei prezzi e sarà il luogo dove le associazione si incontreranno per un approfondimento ed analisi anche sulle proposte avanzate ieri dalla giunta regionale che prevengono investimenti per 8 milioni di euro a favore delle aziende che vorranno intervenire per migliorare le prestazioni energetiche di immobili e attrezzature dedicate allo svolgimento della propria attività.

La situazione è drammatica tanto che Sapia dice: “Sicuramente per il futuro potrebbero verificarsi anche condizioni più gravi che comporteranno anche la chiusura di attività”.